El paro de los transportistas obliga al CAC Málaga a posponer la exposición de Schnabel

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga ha anunciado este lunes que se ve "obligado" a posponer hasta nueva fecha la exposición Schnabel and Spain: Anything Can Be a Model for a Painting, prevista para el viernes, debido al paro de transportistas.

Según ha informado el centro en un comunicado, ha esperado "hasta el último momento" con la esperanza de poder llevar a cabo la muestra en la fecha prevista "buscando otras alternativas de transporte sin éxito" debido a las dimensiones de las obras de arte que componen la muestra.

La exposición recogerá una selección de la producción artística del pintor norteamericano Julian Schnabel (Nueva York, 1951), y está comisariada por Fernando Francés y Cy Schnabel.

Se compone de veintitrés pinturas realizadas desde 1997 hasta la actualidad, que muestran las obras del artista en el contexto de la pintura española y la evolución de su producción artística durante este periodo.

Las pinturas de Schnabel representan "una constante investigación de las diversas formas de aplicar y entender la pintura, desafiando las nociones convencionales de este medio desde sus retratos de resina o sus trabajos realizados con objetos encontrados", ha señalado el CAC.

La obra de Schabel está incluida en los principales museos internacionales y colecciones privadas, como el Museo Metropolitano de Arte, MET; el Museo de Arte Moderno, MOMA; el Museo Guggenheim y el Whitney Museum of American Art de Nueva York; el Museo de Arte Contemporáneo, MOCA y la Fundación Broad Art de Los Ángeles, el Reina Sofía de Madrid y el Centro Georges Pompidou de París