Un pentagrama para Miguel Romero Esteo

Cuando recibía a la prensa en su casa de Málaga ya en sus últimos años (lo que no era, ni mucho menos, costumbre), a Miguel Romero Esteo (Montoro, 1930 - Málaga, 2018) le gustaba posar para las cámaras junto al viejo piano del salón. "Esto le gustará a las clases medias, que se vea el piano en las fotos", decía a veces. Si el clima era suficientemente favorable, se arrancaba a tocar un poco. Y entonces dejaba claro, algo que sí hacía con frecuencia, que lo suyo era la música, que iba para músico, que como tal se formó, hasta que la literatura, y especialmente el teatro, se cruzaron en su camino: "Empecé a escribir mis cosas porque me divertía, pero resulta que hubo quien se lo tomó en serio y empezaron a montar mis obras. Pero yo siempre me he sentido más músico", afirmó en una conversación allá por 2008. Lo cierto es que la cultura musical de Miguel Romero Esteo era amplia hasta lo enciclopédico: siempre estaba al tanto de las novedades de los principales compositores europeos contemporáneos, y de hecho el Festival Internacional de Teatro que contribuyó a impulsar sirvió de escaparate a no pocos de ellos ante el alucinado público malagueño. En cuanto a la música popular, pocos han contribuido al estudio, divulgación y reconocimiento de los verdiales como Romero Esteo, a través de monografías como Historia y musicología de las verdiales y Los verdiales: raíces del folclore andaluz, en las que señalaba de manera pormenorizada las huellas vivas de la cultura de la antigua Roma en la considerada, gracias a su aportación, como la expresión folclórica más antigua del Mediterráneo. De cualquier forma, obras como La oropéndola y, muy especialmente, Tartessos, dan buena cuenta de la intuición y la sabiduría musical del autor, hasta el punto de que su cadencia textual invita a ser percibida como si se leyeran en un pentagrama. Puede afirmarse, por tanto, que ser dramaturgo fue la mejor manera que encontró Miguel Romero Esteo para ser músico.

Ahora, la Asociación Miguel Romero Esteo, que trabaja en Málaga para la proyección de la obra y el legado intelectual del escritor, acaba de convocar la segunda edición del Otoño Miguel Romero Esteo, que se desarrollará con tres citas durante los meses de septiembre, octubre y noviembre tras la fértil experiencia que entrañó la puesta de largo el año pasado, con la colaboración de la Diputación provincial y la Universidad de Málaga. Y lo hará con un programa consagrado enteramente a la vinculación que mantuvo Romero Esteo durante todos sus años de creación con la música. Aunque el planteamiento inicial incluía más citas, la asociación decidió, ante la delicada situación sanitaria, distribuir los contenidos previstos en dos ediciones, con lo que el Otoño Miguel Romero Esteo de 2021 estará dedicado a la misma cuestión, a la manera de prolongación justa y necesaria. Un jugoso panel de expertos en música y teatro, pero también en otros ámbitos como la antropología, la arqueología y el patrimonio, contribuirán así a mantener álgida la llama, feroz e irrepetible, de Miguel Romero Esteo. Todas las citas se celebrarán con entrada libre bajo las obligadas medidas de seguridad sanitaria, de restricción de aforos y de distanciamiento social para evitar el contagio del coronavirus.

El ciclo comenzará el 23 de septiembre en el Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia (C/ Ollerías) con la conmemoración del nacimiento de Miguel Romero Esteo a través de un programa doble: en primer lugar, se celebrará el estreno absoluto de la obra del compositor malagueño Rafael Díaz Romancero de la mar y los barcos, dedicada a Romero Esteo, a cargo de un quinteto en el que participará el tenor Luis Pacetti. Posteriormente, el director de escena, dramaturgo, profesor y académico salmantino Alfonso Zurro pronunciará la conferencia Música y palabra en Pasodoble, de Miguel Romero Esteo. El 19 de octubre, la programación se traslada a un lugar bien emblemático y cargado de intenciones, el Centro de Estudios del Folclore Malagueño de Benagalbón, con una mesa redonda que, bajo el lema Tartessos en la actualidad, versará en gran medida sobre los verdiales y sobre cuanto respecto al género dejó dicho y escrito Romero Esteo. Participarán en el encuentro las arqueólogas Leticia Salvago y Esther Rodríguez, la bibliotecaria y coordinadora de los planes nacionales de Patrimonio Cultural Carmen Caro Baroja, el antropólogo Antonio Mandly y el musicólogo Miguel Ángel Berlanga. Por último, el 29 de noviembre se conmemorará el fallecimiento de Miguel Romero Esteo con una ofrenda floral en el Cementerio Inglés, que acogerá igualmente una intervención sonora a cargo de Reyes Oteo.

En cuanto 2021, la Asociación Miguel Romero Esteo ya adelantó que la programación se extenderá, igualmente, del 23 de septiembre al 29 de noviembre con un segundo ciclo de actos en torno a la importancia de la música en la obra del autor y con las actividades cuya celebración ha impedido la epidemia. En esta ocasión, la propuesta contará con un concierto taller de la mano de Luis Paniagua y Juan Manuel Cidrón, una conferencia multidisciplinar a cargo de Lourdes Martín-Leiva y Luis Pacetti y un concierto en el que la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga interpretará una selección de obras de los compositores predilectos de Romero Esteo, como Arvo Pärt, Iannis Xenakis, y J. S. Bach. Además, Antonio Gil y Raquel Jurado presentarán en la misma cita una intervención sonora a partir de la música de John Cage. De nuevo el 29 de noviembre, el Cementerio Inglés acogerá la ofrenda que la Asociación Miguel Romero Esteo quiere convertir en tradición malagueña.

El mismo presidente de la Asociación, Carlos de Mesa, subrayó la oportunidad de "acercarnos a la obra creadora de Miguel Romero Esteo desde diferentes ángulos, porque son muchos los valores artísticos y sociales que contiene la obra que Miguel dispuso para ayudar a conocer al ser humano y al ámbito histórico y social que rodeó al hombre ibérico desde sus orígenes turdetanos-tartésicos más ancestrales, de la hoy baja Andalucía. Como tenemos el compromiso, y algunos una penúltima energía para defender nuestro convencimiento, vamos a tratar de trabajar en ello. Y para eso hemos creado el Otoño Miguel Romero Esteo, una fiesta de la poesía, la música y el teatro, fiesta anual en la que nos sumergiremos en la obra del autor a través de las dimensiones poética, musical y social que contiene la misma, para recalar finalmente en su dimensión dramatúrgica y volver a nuevas consideraciones".