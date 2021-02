Ángela Molina: "La huella de Buñuel y Almodóvar es imborrable"

Además de los presentadores, Antonio Banderas y María Casado, la única presencia confirmada para la gala de los Goya que acogerá el Teatro del Soho Caixabank de Málaga el próximo 6 de marzo es la de la actriz Ángela Molina, que recogerá el Goya de Honor en la cita. En un encuentro con un marcado sello telemático, en el que los premiados intervendrán desde sus casas, y con la nómina de entregadores aún en secreto, la asistencia de la actriz, verdadera leyenda de la cinematografía española y una de sus embajadoras más deslumbrantes, es una de las escasas garantías confirmadas con las que por ahora cuenta la cita. Y no es una garantía menor: en el encuentro con la prensa celebrado este lunes en la sede de la Academia del Cine Español en Madrid, transmitido de manera virtual, Molina (acompañada por el presidente de la institución, Mariano Barroso) tuvo un especial recuerdo para los cineastas que han dejado una mayor impronta en su carrera, Luis Buñuel y Pedro Almodóvar: "Los dos son absolutamente únicos y especiales y dejan una huella en mi memoria imposible de borrar. Son de una cercanía arrolladora, provocan en ti los sentimientos de agradecimientos más grandes, son generosos y puros como niños y están enamorados de lo que hacen", afirmó la intérprete, refiriéndose a ambos en tiempo presente. Eso sí, también puso distancias con los inflamadores de la nostalgia: "No soy mucho de mirar atrás", sentenció al respecto.

Respecto a la decisión de la Academia de Cine de optar por la vía telemática para la nueva gala de los Goya ante la crisis del coronavirus, criticada por algunos académicos, Ángela Molina confirmó que acudirá a la gala sola ("mi familia lo compartirá conmigo desde casa") y defendió la postura de la institución: "Aunque no todos los quieran estar van a poder estar, la gala de los Premios Goya va a ser como siempre. Creo que se trata de que todo siga siendo como en realidad es, de tender puentes para que no haya nada ninguna pandemia que nos impida celebrar la fiesta de los Goya, que al fin y al cabo es la fiesta del cine, de España y del mundo". "El cine no morirá nunca, al menos mientras estemos aquí los que estamos, y luego seguramente tampoco. Hay que tener una gran confianza en lo que somos, hay que seguir creando y estar más unidos que nunca: confío en que se están desarrollando maniobras para crear y lo demás es vivir y confiar", añadió la artista.

"Hay que tener una gran confianza en lo que somos, hay que seguir creando y estar más unidos que nunca", afirmó la actriz este lunes

Preguntada por recientes denuncias de mujeres en el sector cinematográfico en España por abusos de poder y de carácter sexual, la actriz mostró su apoyo a quienes denuncian "porque seguramente hacen lo que necesitan hacer, lo que de entrada merece todo mi respeto", si bien confirmó que nunca se ha enfrentado a una encrucijada parecida salvo en una ocasión: "Fue una situación un poco cómica la principio de mi carrera, algo que no pasó de ser un chiste. Era un productor que ya no está, fui a su despacho y quiso hacer una gracia de acercarse a mi y, al hacerlo, saltó a un sillón y se cayó. Yo me fui en ese momento: como comedia de Billy Wilder estaría bien".

La actriz comienza este martes el rodaje de la serie Un asunto privado, una comedia "absolutamente inteligente y delirante" protagonizada por Aura Garrido y Jean Reno, oportunidad que aprovechó Ángela Molina para confirmar que no piensa en la retirada: "Cualquier cosa me ilusiona, siempre me suelen sorprender las historias. Ya va haciendo un tiempo que no hago teatro y me apetecería alguna vez en mi vida interpretar un Lorca, por todas las afinidades que siento y lo que él me transmite de su arte: siento que le debo eso, pero no me sale nunca". De hecho, recordó la intención de Luis Buñuel de llevar al cine La casa de Bernarda Alba con la actriz de protagonista como uno de los proyectos que más habría querido hacer y que, finalmente, perdió su oportunidad. En cualquier caso, la aportación de Ángela Molina es mayúscula. Nada como un Goya de Honor para celebrarlo.