La primera edición del Benalfest cita a Izal, Elefantes y El Kanka

Izal, Elefantes, Shinova, Triángulo Inverso, We Are Not Djs y El Kanka forman el cartel de la primera edición de Benalfest, el festival de música de corte indie que tendrá lugar en el municipio de Benalmádena los días 12 y 13 de octubre. La iniciativa nace de la mano de El Planeta Sonoro, productora entre otros eventos del reconocido festival independiente Sonorama, que desembarca en la Costa del Sol con el objetivo de llenar de música las calles del municipio. En este sentido, Benalfest compartirá diversos elementos del ADN de Sonorama, como la organización de actividades paralelas diurnas y la apuesta por bandas noveles. Las entradas del festival ya pueden adquirirse en la página web www.benalfest.com

Así Benalfest arrancará el 12 de octubre con una fiesta en la plaza de La Niña, en el corazón de Benalmádena Pueblo, con conciertos gratuitos y la actuación de El Kanka. El resto de actuaciones se desarrollarán al día siguiente en el parque de Los Nadales. "Es un proyecto muy especial: nos recuerda a los comienzos de Sonorama hace ya 20 años, y desembarcamos en un territorio que no es el nuestro con mucho respeto, y queremos que Benalmádena en su totalidad disfrute y sienta lo que va a ser Benalfest", declaró Javier Ajenjo, director del Benalfest y de Sonorama. "Además de las actuaciones del 13 de octubre, con la expectación que generan bandas como Izal, Elefantes o Shinova, tendremos una presentación previa del evento con El Kanka y conciertos gratuitos y alguna sorpresa durante el día en la plaza de La Niña, contribuyendo así a la celebración de su 50 aniversario: queremos que Benalmádena y sus vecinos sientan el festival como algo suyo", explicó el responsable de un festival que nace con clara vocación de continuidad. Ajenjo agregó al respecto que la intención "es que Benalfest mantenga un contacto muy estrecho con el pueblo, y ojalá sea un proyecto de continuidad que se aproxime a las cifras que ha acabado manejando Sonorama: 10 millones de euros de impacto mediático, y 8 millones de euros de impacto económico directo". Eso sí, el certamen asume igualmente su papel de foco de atracción en el mapa festivalero de la Costa del Sol.

"Benalfest convertirá nuestro municipio el 13 de octubre en capital de la cultura indie nacional, constituyendo un recurso para seguir diversificando nuestra oferta turística más allá de la temporada estival", valoró, por su parte, el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas. "Ojalá la primera edición de Benalfest sean los primeros brotes de un gran árbol que genere un importante beneficio para el municipio: con algunas de las bandas más importantes del panorama nacional, el festival tiene todos los ingredientes para que Benalmádena luzca como se merece en todo el país", añadió.