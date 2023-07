La fiebre rosa de Barbie llega a Málaga: "He conectado con mi niña interior"

Barbie ha sido desde hace décadas la muñeca estrella del mercado. No solo se quedó ahí, sino que ya hace años también saltó a la gran pantalla. Varias son las generaciones que han crecido con "la estereotípica" Barbie rubia, y aunque algunas han rechazado en algún momento su pasada relación con ella, ahora han decidido hacer las paces y acudir a las salas. Otras, sin embargo, nunca olvidaron los lazos que las unían.

La prueba de ello es clara. Desde que Barbie llegó a los cines el 20 de julio, ya sea por las calles de Málaga, o especialmente en los centros comerciales, verás más personas de lo normal vestidas de rosa. Sí, sí, de rosa. Tanto chicas como chicos. Es cierto que en 2023 el discurso del género en los colores debería estar zanjado, pero esto va más allá: Barbie no es solo es una película de chicas.

Empoderamiento, feminismo, patriarcado y capitalismo son las ideas base de la película. Ideas que irremediablemente afectan tanto a mujeres como a hombres. "Todo el mundo la tiene que ver por los temas que trata y por lo que significa ser una mujer", explican Lucía, Celia y Cristina al salir de la sala.

El rosa está estrechamente ligado al universo de Barbie, tanto es así, que para su rodaje agotaron mundialmente la pintura de este color. Sus espectadores también se han querido sumar a esta fiebre rosada que tiene como requisito ir al cine con una prenda de este tono.

Algunos se enteraron de esta iniciativa por redes sociales y otros, simplemente, sabían que "tenían que ir de rosa". El miércoles al cine fue otra de las razones de los espectadores para acudir al cine, aunque algunos de ellos aprovechaban la ocasión "es perfecto, porque los miércoles se viste de rosa", menciona Lucía, haciendo referencia a Mean Girls.

'Barbie' ha conseguido llenar las salas de cine

Barbie ha conseguido algo que desde hacía años no ocurría: llenar las salas de cine. Y no solo una sesión, sino cada una de las programadas para el día. Otro logro que se le debe apropiar es el de reunir a la mayor variedad de grupos: amigas y amigos, parejas, familias y madres e hijas.

"Se han agotado", se quejaba un padre a veinte minutos de la próxima sesión. Pero el disgusto se soluciona pronto: hay sesiones cada media hora. Eso sí, la cola para la compra de entradas es de más de treinta metros, así que la espera va para rato.

Al llegar hasta las pantallas, la escena se repite una y otra vez: todos eligen Barbie. No es sorpresa que antes de cumplir su primera semana en cartelera, la película de la muñeca rubia ya ha recaudado más de 400 millones de dólares a nivel mundial. En España, la taquilla ha conseguido 5,15 millones de euros únicamente en su primer fin de semana. Estas cifras la coronan como el mejor estreno del 2023 del país.

Mattel, ante el éxito que le está reportando la película (únicamente contando la cartelera, claro está) en tan solo una semana, ya está pensando en ampliar el universo de Barbie con más largometrajes. Pero lo que no tiene en cuenta la empresa de juguetes, es que el éxito se debe reportar directamente a su directora y guionista, Greta Gerwig.

Gerwig ha destacado en el mundo cinematográfico con su aclamada adaptación de Mujercitas (2020) y Lady Bird (2017). Ambas películas llevan un marcado sello de su identidad, pero 'Barbie' ha sido, sin duda, la culminación de su carrera. Hasta el momento. Porque si algo está claro de esta directora, es que nunca dejará de sorprender.

El mensaje de 'Barbie'

Una obra audiovisual en la que la sátira es la protagonista. Pero dotar de humor a una situación no tan "fantástica" llega a ser hiriente. La llegada de Barbie al mundo real reúne todos los comportamientos a los que una mujer se tiene que enfrentar en el día a día.

"Es literalmente imposible ser mujer. Eres muy hermosa e inteligente, y me parte el alma que no creas ser suficientemente buena. Es como si siempre tuviéramos que ser extraordinarias, pero de algún modo, siempre lo estamos haciendo mal", reivindicaba Gloria, uno de los personajes, interpretada por America Ferrera, en el momento más crítico del filme.

"Se supone que debes mantenerte bonita para los hombres, pero no tanto como para tentarlos demasiado o amenazar a otras mujeres porque se supone que eres parte de la hermandad. Pero siempre destaca y siempre sé agradecida. Pero nunca olvides que el sistema está amañado. Así que encuentra una manera de reconocer eso, pero también sé siempre agradecida".

La crisis existencial a la que se enfrenta su protagonista, interpretada por Margot Robbie, ha conseguido encajar con su audiencia, que se ha sentido íntimamente representada. "Siento que he conectado con mi niña interior, y el mensaje que trasmite al final es que no hay que ser perfecta. Está bien tener tus imperfecciones y emociones humanas", expresaba Alicia.

"Yo me he sentido superidentificado. En algunos momentos yo también he sentido como que no valgo para nada", confesaba Israel. "Ha sido como verme de chiquitita", añadía también Lucía, que recalcaba que había crecido con la muñeca de Mattel.

Las lágrimas han sido protagonistas entre los espectadores, que admitían lo mucho que les había emocionado las casi dos horas de película. Pero también había unos pocos que, por el contrario, no han llegado a conectar con su mensaje: "Hay gente que se levanta del cine, realmente no la han entendido", decía Celia.

La muñeca que ha representado que la mujer puede ser todo lo que quiera y que, de otra forma, ha reafirmado una serie de estereotipos sobre las mujeres se ha hecho de carne y hueso y ha llegado al terrorífico mundo real. Un mundo repleto de emociones complejas, pero el cual no puede olvidar después de haberlo experimentado.

Detrás del gran éxito del largometraje hay otros factores que han propiciado el boom rosa internacional, empezando por la espectacular campaña publicitaria. Desde los tráilers hasta las colecciones con tiendas, así como los increíbles conjuntos de Robbie en las alfombras rojas y rosas, han dado a Barbie el impulso para estar en boca de todos.

Lo que está claro es que muchas niñas que han crecido junto a la muñeca rubia reciben ahora esta película en un momento en el que su mensaje se adapta a la perfección con esta nueva etapa de sus vidas. También los chicos pueden identificarse con él. Y muchas otras niñas y niños crecerán con la obra de Greta Gerwig sabiendo que no se puede ser perfecta, y está bien; "Solo siéntelo", es lo importante. Ya se ha abierto una puerta. La fiebre de Barbie está lejos de ver su fin.