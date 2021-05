La Térmica reabre sus jardines a la música y el teatro este verano

La Diputación de Málaga dará la bienvenida al verano con música en directo y teatro en la segunda edición de Los Jardines de La Térmica. Desde el 25 de junio al 31 de julio (de jueves a sábado cada semana), el centro celebrará su programación de verano al aire libre y retomando la música en directo con destacadas figuras de la escena musical nacional como Chico Blanco, Dani, Ladilla Rusa o Dreyma, entre otros. También recibirá a la Orquesta Filarmónica de Málaga en su vertiente más contemporánea con propuestas de jazz, tango y flamenco sinfónico y por último la Central de Actuantes ofrecerá piezas de teatro multidisciplinar. El programa está compuesto por trece actividades, cuyas entradas se podrán adquirir en la plataforma mientrada.net a partir de la próxima semana.

En el acto de presentación de la programación se contó este miércoles con la presencia del presidente de la Diputación, Francisco Salado; de la vicepresidenta cuarta y diputada de Ciudadanía y Atención al Despoblamiento del Territorio, Natacha Rivas; del gerente de la OFM, Juan Carlos Ramírez; de la coordinadora de la Central de Actuantes, Angélica Gómez y del responsable de La Térmica, Salomón Castiel.

La Térmica recupera así la música en directo, que dejó de celebrarse desde que comenzara la crisis sanitaria. En esta ocasión, el espacio recibirá lo más destacado el pop, trap, indie y electrónica, "siguiendo su línea de promoción y difusión de talento joven del panorama musical nacional y sus manifestaciones más actuales", según informaron desde la organización. La artista Dani, revelación del bedroom pop español, presentará Veinte, su aclamado disco debut el 3 de julio, acompañada por la sesión de Dj de Radio Crayola. El 10 de julio llegará el directo de Chico Blanco, al que seguirá una una sesión de Innerkid Dj. El grupo Ladilla Rusa será el protagonista de la noche del 17 de julio que concluirá con You To Me Dj y su sesión. La Noche Transdisciplina el 24 de julio será una experiencia sonora y visual de electrónica experimental. Para cerrar el programa de verano, la banda malagueña Dreyma ofrecerá sus últimas composiciones.

La propuesta de la Orquesta Filarmónica de Málaga para este verano se divide en temáticas sinfónicas adaptadas a distintos géneros. El 25 de junio estará dedicado al flamenco con un programa con piezas de Manuel de Falla, y del guitarrista Daniel Casares, que será uno de los protagonistas de la jornada, junto al percusionista Miguel Nene y la cantaora Rocío Bazán, bajo la dirección de José María Moreno. El jazz será el género musical de las noches del 1 y 2 de julio, con José Carra Trío, y un programa de piezas propias, y la dirección de María del Mar Muñoz Varo. Finalmente, los días 8 y 9 de julio llegará el turno del tango, con Claudio Constantini interpretando obras de Piazzola y Gershwin, y con la OFM dirigida por Salvador Vázquez.

El programa se completa con una propuesta multidisciplinar de artes escénicas, coordinada por la Central de Actuantes. El 16 de julio se celebrará la Ceremonia Kinexcencia, del Laboratorio de Improvisación Escénica de Alejandro Morales Lordzack y Antonio León Malaguita. La compañía Ballet Fama presenta Roberto, una obra donde el protagonista, un chico con Síndrome de Down, se enfrenta junto a cinco bailarinas a diferentes problemas sociales y emocionales causados por la asolación de la pandemia vivida en el 2020. Este espectáculo, que propone el baile y movimiento como mecánica de superación, llegará a La Térmica el 23 de julio. Finalmente, la compañía de títeres El Espejo Negro presentará todo un clásico en su repertorio de calle, La Cabra, el 30 de julio.