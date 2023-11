Know your risk, Know your response es el lema impulsado por la International Diabetes Federation al que se ha sumado la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) con motivo del Día Mundial de la diabetes que se celebró recientemente.

La diabetes mellitus es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de niveles elevados de glucosa, azúcar en sangre. Para identificarla los expertos señalan que los programas de cribado son esenciales para identificar posibles complicaciones. Tal y como advierte el Dr. Gómez Peralta, coordinador del Área de Diabetes de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), “los programas de cribado como la revisión oftalmológica, la evaluación de la función y el daño renal o la exploración de los pies están dirigidos a identificar las complicaciones asociadas a la diabetes cuando aún se encuentran en fases iniciales permitiendo reducir el riesgo de progresión a fases más avanzadas con el consecuente deterioro significativo de la calidad de vida (problemas cardiovasculares, disminución de la visión, enfermedad renal avanzada o heridas vinculadas con el pie diabético)”. La diabetes tipo 2 representa hasta el 95% de los casos de esta enfermedad. Para Gómez Peralta, “las personas con diabetes tipo 2 pasan muchos años con niveles elevados de glucosa antes de ser diagnosticadas, ya que la hiperglucemia se desarrolla gradualmente y, en los primeros estadios de la enfermedad, los niveles de glucosa en sangre no son tan elevados para asociarlos a los síntomas típicos de la enfermedad”. Desde el Hospital Quirónsalud Córdoba señalan que las iniciativas de prevención son fundamentales para mitigar el impacto de la diabetes en la salud mundial. En este sentido el Dr. Rafael Palomares, jefe de Endocrinología y Nutrición de este hospital, afirma que alrededor de un millón de andaluces padecen esta enfermedad. Se estima que el 95% de los casos de diabetes se deben al sobrepeso y obesidad. “Está ampliamente demostrado que la actividad física regular, una buena alimentación y hábitos de vida saludables pueden prevenir esta enfermedad hasta en un 70 por ciento de los casos”.

Por su parte el Dr. Daniel Cabo, jefe de Endocrinología del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, afirma que se considera ‘la enfermedad silenciosa’ precisamente porque eleva la glucosa en sangre, no da síntomas a corto plazo y cuando se dan, suele ser cuando los valores de glucemia están ya muy descompensados. “La mejor forma de hacer prevención es recomendar a todas las personas que se hagan una analítica general, con especial hincapié en los mayores de 35 años y en los pacientes que tienen factores de riesgo para diabetes”, afirma el experto. Por este motivo, lo más importante es la prevención.

Para aquellas personas en riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 los cambios en los hábitos de vida pueden retrasar la progresión desde la condición de “prediabetes” a la diabetes. “Un plan alimentario personalizado bajo en calorías y un aumento en la actividad física son muy eficaces para prevenir el desarrollo de diabetes tipo 2”, concluye. Es lo que hay. Seguro.