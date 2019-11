Rola el voto

El ancla al fondo. Cada vez que miraba al horizonte veía fondeado en la bahía al Octopus, del que les informará mañana en detalle Juan Carlos Cilveti en las Marítimas de Málaga Hoy. La mañana del 10N salió airada con la veleta nerviosa. El megayate no paraba de bornear o girar alrededor de su cadena como las piernas de los ciclistas por el paseo marítimo. Ese meneo anticipaba el nuevo rumbo y papeleta que se rogaba en el barrio a la salida de misa. Con el escrutinio al 99,54%, aparente ingobernabilidad. Y un descalabro espectacular. La tormenta electoral ha hundido a Albert Rivera. En Cenacheriland se ha salvado del naufragio un escaño por las canas: las del guerrero Guillermo Díaz. El PSOE no ha rentabilizado el comodín del telediario, el Partido Popular ha resucitado de entre los halloweens con la sorpresa sorpasso ciudadano de Vox. En Unidas-Podemos de Alberto Garzón también han conseguido paguita. El ascenso de Vox como segunda formación política más votada en la provincia y tercera fuerza más elegida por la España cabreada. Allende mi urna una apoderada con el gafete de verde al cuello vigilaba a cada vecino que se acercaba a votar. Me pasé por otro colegio electoral del distrito, donde cayó de rebote una mesa a una amiga en suplencia sobrevenida. En un aula luminosa con la pizarra electrónica y los pupitres arrinconados sólo hacía compañía la pizarra electrónica. Era la hora de los rugidos de estómago, la presidenta y la vocal de gemelo luto, tenían de chaperona la mirada y los leggins del tigre de otra vigía de Vox. Málaga Este es muy bipolar. Te puedes encontrar a las señoras de medio tacón, perla y permanente tomando café junto a rentistas podemitas. Es precipitado sacar conclusiones. Que Vox (Patricia Rueda Perelló y Rubén Manso Olivar) tenga un diputado menos que el PP (Pablo Montesinos Aguayo, Carolina España Reina y Mario Cortés Carballo) y sólo dos menos que el PSOE (Ignacio López Cano, Fuensanta Lima Cid, José Carlos Durán Peralta y María Dolores Narváez Bandera) da qué pensar. Nos dirán que es por España, cuando en realidad es por Cataluña. De todas formas, hoy lunes, en vez de las elecciones estaremos pendientes del sorteo del 11 del 11 de la ONCE, para ver si nos toca y nos agenciamos a falta de yate, un barco pirata y no volver hasta que se cambie la ley electoral.