'Sovereign' in memoriam

El viernes 29 de mayo de este año, entre las doce de la mañana y las seis de la tarde, el buque de crucero Sovereign realizó su última escala malagueña. Algo más de dos meses después de este atraque, en concreto el pasado día 23 julio, este barco era varado en las playas turcas de Aliaga para ser desguazado. Y aunque su normal trayectoria crucerística en aguas malagueñas no ha sido muy significativa, sólo se le pueden contabilizar 13 escalas, sus últimos meses de vida sí que están muy relacionados con el puerto malacitano.

Así pues, con esta muy especial significación, hoy les contaré la trayectoria de este barco; un buque construido en los astilleros franceses Chantiers de l'Atlantique y que dio nombre a una clase de tres gemelos. Bautizado el 15 de enero de 1988 con el nombre Sovereign of the Seas, este barco propiedad de Royal Caribbean iniciaba su vida mar un día después desde el puerto de Miami. Considerado en aquella fecha el buque de crucero más grande del mundo, este barco, además de participar de otras muchas innovaciones, fue el segundo tras el Song of America en lucir un mirador de 360 grados alrededor de su chimenea. Esta estructura denominada como la corona vikinga, y que es una característica distintiva de Royal Caribbean, fue ampliada superando la que llevaba de 180 grados el Song of Norway, el primer buque de turistas de esta compañía.

Después de cumplimentar unos exitosos años bajo la contraseña de esta naviera, en 2008 transferido a Pullmantur Cruises, comenzando en marzo de 2009 nueva andadura rebautizado como Sovereign. Ya con esta compañía y tras una primera escala malagueña en noviembre de 2011, dos años más tarde, este buque visitaría por segunda vez Málaga luciendo los mismos colores y logotipo con los que hace tan solo unos meses se despediría para no volver.

Con 13 escalas con pasaje mas tres atraques ya inmerso en la crisis del coronavirus, el Sovereign, que permaneció 58 días amarrado en Málaga instauró las pitadas solidarias y donó alimentos a los más desfavorecidos; unas tristes circunstancias que ahora, a la espera de que comience su destrucción en Turquía, ya lo han convertido en una parte de la historia marítima del puerto malagueño.