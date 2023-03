Un nuevo titular

Hoy, comenzaré reseñándoles la expresión Lift-on/lift-off; un término que en el mundo marítimo habitualmente se abrevia como LoLo. Explicando de una forma sucinta la significación de esta palabra que se aplica a determinados tipos de barcos, los buques LoLo serían aquellos que, con medios propios; es decir con grúas, pueden cargan y descargar mercancías unitarias de una forma vertical sin necesidad de disponer de una rampa. Atendiendo estrictamente a esta definición, les diré que una significativa parte de los barcos de estas características que navegan por el mundo son portacontenedores de pequeño y mediano porte; unos barcos autosuficientes para sus respectivas operativas que gestionan en muchos casos sus cargas en puertos con o sin grúas de tierra.

Particularizando sobre Málaga, les diré que, desde octubre de 2009, la terminal de contenedores del muelle número nueve está inmersa en una línea regular que comenzó a distribuir carga contenerizada entre los puertos de Valencia, Cartagena y Málaga. Asentada esta ruta con el paso de los años e integrados nuevos puertos en ella, los barcos que han protagonizado estas singladuras siempre han sido buques de pequeñas dimensiones con unas capacidades que nunca han superados los 1.000 TEUS; una interesante opción que agiliza mucho la movilidad de las mercancías que son transportadas.

Recordando brevemente los inicios de esta línea, les diré que los primeros barcos que navegaron en ella eran portacontenedores sin grúas; una especificación que no les permitiría ser calificarlos como buques LoLo. Mantenida esta opción durante muchos años, en junio de 2022, el MSC Nina F se hacía cargo de esta línea y la singladura empezaba a ser gestionada por un verdadero LoLo. Tras operar apenas nueves meses en esta ruta, hace algunas semanas, este buque era sustituido por el Tina; un portacontenedores construido en Alemania en 2003. Manteniendo unos números generales algo inferiores a los de su inmediato predecesor: menos registro bruto, eslora, manga y capacidad de carga, el nuevo titular de la ruta vuelve a no ser un LoLo; una curiosidad que no deja de ser anecdótica en una ruta que está a punto de cumplir 14 años de antigüedad.