Arrimadas carga contra el Gobierno en Antequera

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, afirmó que "el futuro de Andalucía no tiene por qué escribirlo siempre el PSOE", porque "el destino de los andaluces no pertenece a ningún partido político". Arrimadas, que participó en un acto de Ciudadanos en Antequera con motivo del primer aniversario del Gobierno andaluz de coalición con el PP, destacó que en este periodo la Junta ha cerrado "más de cien chiringuitos" yha creado una oficina de fraude fiscal y corrupción "para que la historia no vuelva a repetirse".