Enfoque político: si eres de izquierdas y progresista (no diré socialista porque la iniciativa llega de la ministra de Sanidad, la antigua líder de Más Madrid), debes apoyar la propuesta de la “autobaja médica responsable”. Media España está con gripe, el sistema sanitario está a punto del colapso y toca que nos autodiagnostiquemos. Solución radical a las colas en los ambulatorios. En lugar de reforzar las plantillas, como se hace por ejemplo cuando llega la campaña de la renta, una llamada al jefe ¡y reposo en casa! La bola del problema, al ciudadano y a las empresas. Solemos decir que se gobierna (y legisla) para la mayoría pero en España se nos olvida que el músculo empresarial está en las pymes y el emprendimiento, justo los eslabones más débiles que siempre quedan al margen de este tipo de medidas. ¿Qué pasa con los autónomos? Que con ellos no va. ¿Cómo consigues medicamentos sin recetas? A buscarse la vida y curso acelerado de farmacología. ¿Y si te equivocas haciendo de médico buscando en San Google? Pues también es tu “responsabilidad”.

Si te sitúas a la derecha, poco importa lo que salga de Moncloa: todos, a oponerse. La titular de Sanidad, Mónica García, no es ninguna indocumentada. Se licenció en Medicina y Cirugía por la Complutense y se especializó en anestesiología. Conoce el sistema, desde dentro, y ha estado al frente de las mareas defendiendo los derechos de los trabajadores. Da igual. Son “ocurrencias”. La polémica por la autobaja se ha lanzado, además, junto a la propuesta de hacer obligatorio el uso de las mascarillas en los centros sanitarios de todo el país. Y tampoco aquí ha habido acuerdo a pesar del alza de contagios y de lo reciente que tenemos la pandemia del Covid. Estamos en año electoral, no hay nada que valorar ni negociar. La política se lo come todo.

¿Es entonces una ocurrencia? Me han llegado decenas de memes anticipando la picaresca (“yo ya tengo el listado de los que se van a coger tres días de autobaja en mi empresa”) y un sinfín de argumentos a favor y en contra. Declaraciones y opiniones. Pero no he visto ni un solo dato que avale o descarte la propuesta ni una hoja de ruta sobre cómo se haría, esa letra pequeña que al final nos da la medida (y la viabilidad) de las cosas.

Es una pena. Tiene más sombras que luces, se ha planteado más como parche que como un avance, pero qué interesante sería poder debatir sobre la (i) responsabilidad (o no) de la baja médica.