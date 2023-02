Candidatura del PSOE

El PSOE dará buenos titulares en la campaña. O eso al menos se espera después de que ayer se confirmara que la periodista Inmaculada Jabato, con amplia carrera en medios como Canal Sur y Radio Nacional de España, se incorporará a la candidatura en Málaga capital para las municipales del 28 de mayo encabezada por Dani Pérez e irá en puestos de salida.Tras recibir el ofrecimiento del candidato socialista, la comunicadora se mostró "encantada" de sumar su experiencia y su "mirada feminista al proyecto del PSOE", según un comunicado de esta formación política. Jabato intervino el pasado 12 de febrero en la presentación de Dani Pérez como candidato junto al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder del partido en Andalucía, Juan Espadas. "Siempre he defendido las ideas progresistas y socialistas. Siempre he sido una activista del feminismo. Hay cosas en mi ciudad que no me gustan y ahora tenemos la oportunidad de cambiarlas", ha manifestado. Licenciada en Historia Contemporánea, Jabato cursó el doctorado en Periodismo en la Universidad de Málaga, ha sido docente muchos años y está vinculada al IAM.