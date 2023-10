Cita previa sin pandemia

Las administraciones no dan marcha atrás. La cita previa –instaurada por razones epidemiológicas para evitar la propagación del Covid– sigue implantada pese a que ya no hay razones sanitarias que la justifiquen. Cierto es que hay que avanzar en la gestión telemática. Pero tanto organismos de la Administración central, como autonómica y local la mantienen aunque muchos ciudadanos tengan dificultades para hacer trámites. Algunas instituciones funcionan bien: las citas previas se dan con celeridad y las gestiones on line son fáciles. Pero otras se han convertido en un búnker inaccesible, pero a que son públicas.