Según Anne Applebaun, en el El ocaso de las democracias, la predisposición autoritaria es propia de la mentalidad simplista, que le molesta la complejidad y le enfada la diversidad. Habría que incluir en esa categoría a quienes, entre nosotros, tachán de turismofóbia cualquier crítica contra la poderosa corriente de complacencia y autobombo por el éxito turístico de Málaga. No es incompatible reconocer y celebrar que el turismo esté generando riqueza y empleo, con la denuncia de los problemas y las consecuencias negativas de tal éxito. Parece que con su brillo se quiera ocultar las sombras, como el evidente riesgo de sobreexplotación del recurso turístico, que no es otro que nuestra propia ciudad. O no querer ver la evidencia de que, tal como evolucionan las cosas y de continuar la política de laissez faire, la ciudad, especialmente su centro histórico, parece condenada a quedar reducida a un resort o un parque temático.

Conviene no olvidar que no es fruto de algo espontáneo, ni sólo de la fuerza del mercado, que Málaga se haya convertido en un privilegiado destino turístico. Ha sido necesario un proceso, tanto de planificación urbanística y estratégica, como de importantes inversiones públicas: el Museo Picasso, el AVE, la ampliación del aeropuerto, la transformación urbana del puerto, los distintos museos internacionales, las obras de peatonalización y embellecimiento del centro histórico, etc. Políticas públicas y de gasto de las distintas administraciones, incluida la UE, que crearon las condiciones para que la iniciativa privada apostase por la ciudad en inversiones hoteleras y en negocios hosteleros y comerciales que ha convertido a la ciudad en lo que hoy es. De la misma forma, ahora son igualmente necesarias decididas políticas públicas que corrijan los inevitables efectos negativos que tal éxito pueda tener para la población: desde cuestiones tan vitales como el acceso a la vivienda, al simple disfrute del espacio público ciudadano. Como vienen reclamado voces autorizadas como el profesor Ruiz Sinoga o Pablo Bujalance, entre otros, o en los informes de la Agenda Urbana, elaborados por, el hasta ahora, director del OMAU, Pedro Marín. Es de mentalidad simplista, con predisposición autoritaria, pretender polarizar la ciudad entre quienes defienden el empleo y la riqueza del turismo y quienes se limitan a expresar una crítica fundamentada y necesaria, ajena al autobombo y al localismo narcisista.