Málaga aspira a ser referente mundial en esports

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, apostó ayer por aprovechar el ecosistema tecnológico que se está generando en Málaga, al que ha contribuido recientemente la apuesta inversora de varias multinacionales del sector, para convertir a la provincia en referente mundial de esports. Así lo expuso durante una visita a Home of Giants, las instalaciones del club malagueño Vodafone Giants, actual campeón de la liga nacional de League of Legends. "Ha sido un gran éxito deportivo, y por séptima vez, este equipo consigue ser campeón nacional en esta disciplina", dijo Salado. Además, el presidente de la institución provincial apuntó que este tipo de hitos deportivos "generan afición e interés y no solo entre los más jóvenes".