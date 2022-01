Marca Cenacheriland

Málaga busca que la reconozcan a la primera. El objeto de la licitación de Promálaga por importe de 100.000 pavos "Es la conceptualización, diseño y construcción de la marca-ciudad Málaga, así como la creación de la identidad visual de la misma". En el género literario del pliego de condiciones se especifica la necesidad de "contar con una marca global que posicione a Málaga en el contexto de los territorios, que refleje su identidad múltiple y que visibilice los valores y propósitos que hacen la ciudad única. Es necesario reflexionar sobre cómo posicionar a la ciudad en un contexto global, así como qué relato contar. Una marca que identifique a la ciudad de Málaga y sus habitantes, teniendo en cuenta su contexto histórico, cultural, económico, social y ambiental; posicionando la imagen de la ciudad en el ámbito local, nacional e internacional e influyendo, a la vez, positivamente en la cultura de toda la ciudadanía de Málaga". Ciencia del "branding" o de la gestión de la marca ciudad que va más allá de un garabato a cuatro coloridas tintas. Se trata de crear conexiones con el público observador y arrimar el ascua a nuestro espeto. Provocar emociones y adhesiones. Aprovechar el tirón de Cenacheriland para el futuro post coronabicho. Ya somos casi como los de Bilbao. En la era telecurro más que nacer, trabajamos para y desde donde nos dé la gana. No me vaya a comparar el frío estepario con el invierno cálido, con este enero terracero en mangas de camisa. Con internet se acortan las distancias hasta en los sueldos, o eso esperamos. En la era del postureo de la comunicación todos los "me gusta" son bienvenidos para la smart city city bang bang. El concurso que tiene mucha chicha va a estar muy concurrido y reñido. Cuenta con un jurado asesor formado por un comité de siete expertos que sí lo son: Cristina Vicedo, presidenta de la asociación AeBrand. Antonio Herráiz, director creativo en Antonio Herráiz Publicidad y Diseño. Juan Aguilar, director de Creative Lab de la Universidad de Málaga. Alfonso Simón de la Escuela de Arte San Telmo. Mónica Moro, presidenta del Club de Creativos. Idamor Fernández, consultor y vocal de la AAD (Asociación Andaluza de diseñadores) y Jesús Espino, director General de Comunicación del Ayuntamiento de Málaga. Coordinados todos por Daniel Vico, también profesional del brandingburgo, con voz, pero sin voto y con mucho trabajo por delante.