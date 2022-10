Memoria con lagunas etarras

Pasamos definitivamente página de la etapa más negra de nuestra historia, de la Dictadura y de la Guerra Civil, y abrazamos y reivindicamos lo mejor de nuestra historia, a las personas que lucharon por la democracia, por la Transición, por la Ley de Amnistía y por la Constitución" ha dicho Bolaños refiriéndose a la Ley de Memoria Democrática. Y es imposible no estar de acuerdo con él, salvo en lo de que es ahora cuando se pasa definitivamente página. Las páginas fueron pasando el 20 (muerte de Franco) y el 22 de noviembre (proclamación de Juan Carlos I) de 1975, el 1 (dimisión de Arias Navarro forzada por el Rey) y el 5 (nombramiento de Adolfo Suárez) de julio de 1976, el 9 de abril (legalización del PCE), el 15 de junio (elecciones) y el 15 de octubre (Ley de Amnistía) de 1977, el 6 de diciembre de 1978 (referéndum constitucional), el 1 de marzo de 1979 (elecciones constitucionales), el 23 de febrero de 1981 (fracasado intento de golpe de estado que puso fin a previas intentonas) y el 28 de octubre de 1982 (victoria del PSOE).

Cuando aquellas páginas se iban pasando la naciente democracia tuvo sobre todo tres enemigos: los militares y civiles franquistas que urdieron varios golpes de estado de los que solo se materializó el fracasado del 23-F; los terroristas de extrema derecha que causaron 66 víctimas, siendo la matanza de Atocha el que tuvo más posibilidades de desestabilización (neutralizadas por la responsable reacción del PCE); y sobre todo el terrorismo vasco que, para truncar el proceso democrático, asesinó a 17 personas en 1976, 11 en 1977, 64 en 1978, 84 en 1979, 93 en 1980, 32 en 1981 y 41 en 1982. No tuvo la democracia española peor enemigo que el terrorismo vasco, que siguió asesinando hasta marzo de 2010.

No sé, ya que los contenidos de memoria se han incluido en las enseñanzas de ESO y Bachillerato, como se contará esto a los estudiantes, vistos cuáles son los apoyos parlamentarios del Gobierno que ha presentado esta Ley que ha sido votada por EH Bildu porque, en palabras del senador Elejabarrieta, se trata de "un paso en la dirección correcta". Aunque, añadió, deja cuestiones pendientes porque "aquella mal llamada Transición ni fue modélica, ni acabó con la herencia franquista, ni terminó con la vulneración de derechos humanos y políticos". ¿Se refería a los más de 800 asesinatos de ETA, algunos aún no esclarecidos? Creo que no.