Qué horror! La política española se ha convertido en un folletín digno de pertenecer a la "Trilogía del dólar. La presidenta de Madrid, cual Billy El Niño, sacó más rápido y pilló cagando y sin candidato a Pedro Sánchez. Mientras que Sánchez y Arrimadas pactaban subrepticiamente en Madrid una moción de censura al PP en Murcia, Ayuso, avisada de que después irían a por ella, disuelve a botepronto la Asamblea de Madrid y convoca elecciones. ¡Menudo cabreo en las filas del PSOE! Pero, encima, el PP reacciona y consigue que algunos (los suficientes) diputados de Ciudadanos, dejen con el culo al aire a su jefa Arrimadas y no se arrimen al PSOE, sino que mantengan y salven el primer pacto de gobierno.

¡Madre de Dios lo que pudo soltar por esa boquita de truhán el Ábalos! Porque es un truhán, no nos engañemos. Él e Iván Redondo. Pretenden hacerse con todos los gobiernos regionales gobernados por el PP a base de mociones de censura comprando, como compraron, a sus socios de gobierno para la moción de censura a Rajoy (recuérdese: la vicepresidencia para Iglesias, un ministerio para la mujer, los ocultos pactos con ERC, Bildu, etc.), por mucho que ahora digan que ha sido el PP quien está comprando mafiosamente a los de Ciudadanos.

Pero, como buenos truhanes, reaccionaron colando unas mociones de censura en Madrid. Extemporáneas y tan solo en un intento de anular la convocatoria de elecciones. ¿Por qué no quiere Sánchez esas elecciones? Porque no las tiene preparadas como en Cataluña con Illa de candidato. Es tan evidente que miren las declaraciones de la portavoz Montero ante unas y otras elecciones: "A pesar de que han querido retrasar las elecciones (catalanas), de que han puesto mil y un problemas, ahí vamos a estar, con seguridad, con confianza. Si no fueran segura, creen ustedes que un candidato, un ministro de Sanidad, estaría en Cataluña pidiendo el voto". Y por las de Madrid: "Me parece una locura la convocatoria de elecciones en este momento, en mitad de una pandemia, en una situación económica tan grave, siendo Madrid tan importante en términos económicos. Espero que se imponga la ley y el sentido común y que no lleguemos a ese punto".

Pero, amigos, esto no va de izquierdas, ni de derechas, ni de centro liberal, ni de extremas ideologías. Es más, esto no va de ideología alguna. Esto va de que los ciudadanos, ustedes, yo y nuestros vecinos de enfrente, somos una mierda para ellos. No son partidos políticos interesados en lograr el bienestar del pueblo, son bandas de mafiosos haciéndose a toda costa con el poder. Unas elecciones en tiempos de pandemia son, y han sido, una barbaridad, al igual que las manifestaciones, las fiestas, los botellones, o cualquier evento multitudinario. Pero eso les importa un pimiento. Total unos cuantos muertos más o menos se diluyen en los recuentos del Simón.

Creo sinceramente que nuestra política es lo más parecido a un wéstern como "O. K. Corral", donde dos bandos, en este caso ambos mafiosos, se tirotean entre ellos con grave riesgo para la salud y el bolsillo de los ciudadanos.

PD.: Interrumpo este artículo para recoger la noticia de que Pablo Iglesias deja el Gobierno para presentarse en Madrid. Éste, que con el moño se parece a La Pasionaria, quiere eclipsarla para gritar: ¡No pasarán! No se sabe aún que ha dicho Pedro Sánchez de la decisión del guerracivilista Iglesias.