Mantener el poder es lo más importante para este partido. «España va en la buena dirección y la oposición desbarra» dijo ayer Pedro Sánchez en la clausura del congreso del PSPV. No desbarra él ni sus ministros. Sobre todo ese ramillete de soeces, maleducados y agresivos miembros del Gobierno y del partido que debería ser obligatorio sacarlos a la calle con cadena y bozal. El propio presidente, en un alarde que muestra la educación que tiene, le decía a Diana Morant, ministra de Ciencia y recién electa secretaria general de los socialistas valencianos, “hay partido y razones para quitar a esta gente del PP”. Llamar a la oposición despectivamente “esta gente”, ya es una muestra de que Sánchez va en la dirección que dice querer ir: “Queremos garantizar la convivencia en una España…”. Todo sea, amigos socialistas, a mayor gloria de PSC.

Es curioso ver como en lugar de defender aquello que hacen, exponiendo y contestando las razones por las que se han hecho, toda la argumentación se reduzca a reprochar y acusar a la oposición de lo mismo que la oposición le solicita que explique. Y, aún es más curioso que siempre reproche a la oposición exactamente lo mismo que el Gobierno está haciendo. Vaya un ejemplo, Sánchez ha acusado a Feijóo de “instrumentalizar las instituciones” ¡Madre de Dios! Recuerden: La Fiscalía, “¿De quién depende? Pues ya está”; la Abogacía del Estado, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el CIS, ¿Sigo? ¿Para qué? Todo sea, amigos socialistas, a mayor gloria de PSC.

Toda la acción de Gobierno de Pedro Sánchez se ha basado desde que iniciara sus mandatos, en hacer oposición a la oposición, y especialmente en hacer de la mentira su principal arma política. Un arma que ha venido exhibiendo con total desfachatez e impunidad. Curiosamente, también la mentira es una de las cosas que reprocha a Nuñez Feijóo. ¡Pobre! Si es medio cura y si algo dice que no sea cierto no pasa de ser una inocente mentirijilla. ¡Hombre, Pedro, pa mentiroso tú que eres un auténtico maestro! Ya nos lo dijiste bien claro, yo no miento, solo cambio de opinión. Y mira tú por donde, siempre cambias de opinión después de que hayamos votado en las elecciones. Pero ¡qué más da! Todo sea, amigos socialistas, a mayor gloria de PSC.

Pero, como cae por su propio peso, no es cierto que España vaya por el buen camino. Yo diría que vamos hacia el abismo. Y no soy catastrofista. ERC ya se ha unido a lo que el PSOE está pactando con Junt, la independencia de la Hacienda catalana. Eso será la fragmentación de la bolsa común lo que perjudicaría gravemente a las demás autonomías. Ya tenemos bastante con tener que aportarle al País Vasco más de 3.000 millones de euros para compensar sus pensiones, aún quedandose con todos los impuestos allí recaudados. Si cede el Gobierno, como ha hecho con la amnistía o la publicación de las balanzas fiscales, España no va por el buen camino. Si se rompe la bolsa común no habrá otra vía que la de romper la unidad de mercado y que las demás autonomías graven la importación de productos catalanes. Pero es igual. Todo sea, amigos socialistas, a mayor gloria de PSC. ¡Ah! Aclaro, PSC no es el Partido Socialista de Cataluña, es Pedro Sánchez Castejón.