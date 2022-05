Sin complejos

Llámenme ingenuo, acomplejado, ignorante, utópico, lo que a ustedes les resulte más gratificante, que por mucho que le doy vueltas a la calculadora los números no salen. Dijo Albert Einstein "que lo que no se entiende con los números, pertenece a la categoría de lo inexplicable" y si algo muestran las diferentes encuestas que se van conociendo sobre la evolución del voto en nuestro país, confirma que ni las derechas (Vox, PP y Ciudadanos) suman una mayoría que supere a la mitad de la población, ni tampoco lo hacen las izquierdas (PSOE+ UP+ Más país ). Entre ambos bloques ni siquiera llegan al 90% en intención de voto, quedando el resto desperdigado entre PNV, ERC, Junts, Bildu, UPN y alguno más. Lo cual, de confirmarse, implicará que sea el que sea el próximo Gobierno, lo será con el apoyo sujeto a pactos chantajistas.

Reconozcamos, además, que todos los posibles aliados del PSOE tienen en común una diferente idea de España de la de los votantes socialistas en general; y que los programas de Vox y del Partido Popular también difieren ampliamente respecto a sus posicionamientos en Europa o la organización del Estado. Sumemos a los descontentos con la España actual basada en la Constitución vigente y entre todos ellos (Vox, ERC, UP, PNV, Bildu) bordean el 40% en intención de voto. Cifra realmente a tener en cuenta y que muestra que ha llegado el momento de echarle una capa de pintura a nuestra máxima ley. Pero también de ella se concluye que la suma de los votantes del PSOE, PP y Ciudadanos logra un 58,5% de los apoyos.

Los votantes del PP y del PSOE difieren respecto a impuestos, derechos sociales y recetas económicas, pero coinciden en general en valorar como positiva nuestra historia más reciente en la que ambos partidos se han turnado en la gestión de la sociedad. Si, España necesita una puesta al día lo más inclusiva posible hacia sus ciudadanos, pero el 60% que suman aquellos a quienes este país les gusta es un mejor inicio que el 40% de aquellos a quienes legítimamente no les gusta. La situación es gravísima y España no aguantará otro desgarro. Es tiempo de superar la idea de las dos Españas machadianas. PSOE y PP deben de ponerse de acuerdo en "acordar" las muchas cosas que nos unen, aparcar las diferencias para un mejor momento y dejar claro que la democracia reside en, sin excluir a nadie, guiarse por las mayorías. Y hoy la única existente es la que conforman la suma de Partido Socialista y Partido Popular.