Fernando Savater es despedido de El País y a muchos nos resultará difícil verle en otro periódico, aunque hace tiempo que algunos no le acabamos de reconocer del todo a tenor de lo que escribe ahora. Lo que puede verse como una divergencia entre la línea de un medio de comunicación y la opinión crítica de un columnista sobre el gobierno y el propio periódico – todo ello expresado en su último libro, titulado Carne Gobernada–, en realidad esconde un tema más de fondo: el cambio ideológico de Fernando Savater, uno de nuestros más destacados ensayistas y articulistas que, como muchos otros, se han alejado de la izquierda y sostienen una posición claramente antigubernamental.

Savater como síntoma. No es un caso único. Él, como otros, parecen estar viviendo un giro a la derecha o un desencanto con esta izquierda de hoy, que culmina en un claro no es esto, no es esto a la política del gobierno de Sánchez y, en particular, a la amnistía y a los pactos con nacionalistas e independentistas del mismo. Es, en realidad, un desencanto y una oposición con el gobierno de izquierda actual. Nadie duda de su compromiso político, ni de su coraje cívico –su antifranquismo, su lucha contra ETA-. Sin ser hombre de partido, fundó UPyD lo que creía que debía de reformase en la democracia en España. Nadie duda de la sinceridad y coherencia de su evolución. Sin embargo, creo que Savater forma parte de algo más amplio.

Se está produciendo una ruptura de los intelectuales con la izquierda en España. Están unidos por una trayectoria común: La mayoría fueron antifranquistas, apoyaron la democracia en la transición y el socialismo de Felipe González. Aunque Aznar tuvo también su discurso y sus intelectuales no logró acabar con esa identidad. Con Zapatero comenzaron las voces críticas, pero nadie ha sido tan cuestionado como Sánchez. El núcleo fundador de Ciudadanos constituye también un núcleo crítico del actual gobierno de izquierdas, si bien está formado por un grupo variado de columnistas y académicos.

Cómo se desprende de lo anterior, la identidad del intelectual con la izquierda se forma en España con el antifranquismo, nuestra transición y consolidación democrática, así como socialismo de Felipe González. La ruptura de los intelectuales con el progresismo, aparece con Aznar pero, se forja de verdad con Zapatero y, desde luego con Sánchez. La cuestión aquí es si lo único importante que pretenden es conseguir la alternancia, es decir, que gobierne el PP, o por el contrario, pretenden formar un partido que trabaje por crear y aumentar un espacio político existente –el de partidos políticos como UPyD y Ciudadanos cuya trayectoria no ha sido afortunada-. Desde septiembre del año pasado, han surgido tres formaciones distintas que intentan ocupar ese espacio con señas de identidad y estrategias distintas: la Tercera España, Izquierda Española y Nexo. Quizás demasiada oferta para un espacio difícil y por conquistar. De momento, parece que la crítica a la izquierda de estos intelectuales puede favorecer más al PP y su estrategia de oposición, más difícil parece construir un partido político que vertebre una política reformista más allá del PP y del PSOE.