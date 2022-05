De espías y escuchas

Oiga! ¿Es el enemigo? Que nos hemos enterado por nuestros espías de que van a atacarnos por el flanco norte que es donde estamos más bajos de defensa. -¡Hombre! Eso es jugar sucio. Así no nos entenderemos. ¿Qué no les gusta que le espiemos? A ver, si no, cómo nos enteramos de su jugarreta. ¿Qué qué queremos a cambio de la información? Bueno, poca cosa, que sus infiltrados nos voten el decreto que llevamos al Parlamento. ¿Que de acuerdo? Vale, le seguiremos informando de lo que hacen nuestros espías.

Esa, salvando las distancias, podría ser una de las conversaciones telefónicas del gran Gila con el enemigo. Pero solo es una parodia de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, pactando con los que públicamente y sin rubor alguno dicen ser enemigos de España. Y lo han demostrado. Unos han sido convictos de un golpe contra la integridad territorial del Estado español (y luego indultados a beneficio del Gobierno). Otros, como Bildu, han sido y siguen siendo filo-etarras, con 933 asesinatos, contados uno a uno, a sus espaldas, desde 1975 hasta 2011.

El socialista García-Page, presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, ha declarado, refiriéndose a la inclusión de los independentistas vascos y catalanes en la Comisión de Secretos que el Pleno del Congreso constituyó el jueves pasado, que: "Ahora se pone de moda meter a los lobos en los mismos rebaños que las ovejas, no tiene explicación". Por qué no se la pide a Pedro Sánchez que es el Presidente del Gobierno. La suerte de éste es que, por eso, sólo recibirá la sentencia de las urnas. En la República Romana le hubiesen premiado con la Roca Tarpeya.

Aparte de este ilógico y peligroso disparate, el Gobierno ha prometido a los independentistas y a sus socios de gobierno UP, la desclasificación de documentos clasificados como secretos oficiales. ¿Tendremos también el resto de los españoles acceso a ellos? La curiosidad por saber qué llevaban las sesenta maletas de la amiga de Ábalos, Delcy Rodríguez, por entonces Vicepresidenta del Gobierno de Maduro, me sigue escociendo.

Yo creo que la mejor forma de solucionar el asunto de los espías es socializando el espionaje. Si el CNI, en lugar de espiar a los malos, nos espiase a todos los que estemos pisando suelo español, el problema se acabaría. Si se socializaran las "cloacas del estado", como llama Echenique a los servicios de inteligencia, todos nos enteraríamos de todo; por ejemplo, nos hubiésemos enterado de cómo un PNN de la Universidad de Madrid, en cuatro o cinco años, puede comprarse un chalet en Galapagar de seiscientos mil euros. Además, el cónyuge cornudo/a dejaría de ser el último/a en enterarse de que lo es. Todo son ventajas. En serio, ¿ha sopesado Sánchez que la información privilegiada y sensible para la integridad de España, puede ser puesta por estos enemigos declarados al servicio de otros países extranjeros? Si han tenido contactos con agentes de Putin ¿qué seguridad se puede tener con ellos? Además, cómo confiar en quienes han abierto y tienen "embajadas" por todo el mundo para dañar a España y así conseguir su quimérica independencia. En cualquier caso, por mucho que protesten los "indepes" y UP, las escuchas no pueden ser ilegales porque la Vicepresidenta Yolanda Díaz lleva tres meses con su proceso de "escucha" a los españoles y nadie se ha querellado contra ella.