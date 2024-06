La miopía del PSOE

El PSOE andaluz ha perdido el norte. Guiado por una miopía galopante, ha sido incapaz de aparcar sus diferencias para rendir tributo a Manuel Clavero, padre de la Andalucía moderna. Del resto de formaciones no sorprende tanto, pero que la formación de Juan Espadas no acudiera al homenaje en memoria del que fuera catedrático de Derecho y ex ministro de Cultura y para las Regiones es una pena. La Cámara andaluza descubrió un busto en un acto sencillo presidido por Juanma Moreno en el Parlamento. Que el PSOE no haya estado a la altura de este acto institucional dice mucho de cómo está el partido en Andalucía.