Sostengo la teoría (sin otro respaldo que mi propia observación) que el valor de la casa y el coche de la gente guardan una proporción de 10 a 1. Así, quien tiene una villa de un millón de euros no calza menos de cien mil en carros, mientras que el propietario de la vivienda más modesta se conforma con uno que ronda los 14.000 . Si no es de segunda mano, como puede que sea su vivienda. Por supuesto que hay excepciones y hay tanto a quienes no le interesan los coches y los que viven para ellos. Pero, en cualquier caso, si decidimos comprarnos un coche, observaremos que, no solo hay ofertas para cualquier nivel adquisitivo, sino que las propias marcas serán las que nos faciliten diferentes opciones de compra y financiación para no perder la venta.

No ocurre esto con la vivienda. Si queremos comprar una casa, las posibilidades se reducen a dos: o pagamos al contado o pedimos un crédito. Y el esfuerzo de las promotoras por facilitar las condiciones de financiación no es destacable, por no decir que es inexistente. El mercado inmobiliario funciona bien, un gran porcentaje de las viviendas que se venden se vende a extranjeros y en gran medida, al contado. No es necesario facilitar las compras a los posibles demandantes porque la oferta se dirige a quienes disponen de un nivel adquisitivo alto y facilidades de financiación (si es que las necesitan) que, en muchos casos, entienden la compra como una inversión. En este sentido, la costa española es un lugar inmejorable en tanto que aporta los tres elementos que demanda cualquier operación de esta índole: seguridad, rentabilidad y liquidez. Seguridad porque, pese a lo que se empeñen en pregonar los agoreros de turno, el país ofrece unos niveles de seguridad en todos los sentidos que ya los quisieran otros. Rentabilidad, porque en un mercado con una oferta muy controlada (el número de viviendas visadas en la provincia no alcanza el del peor año de la crisis de los 90), la revalorización de las viviendas es superior a la inflación. Y liquidez, porque en estas condiciones, las posibilidades de volver a vender la vivienda no son pocas.

Y, vistas así las cosas, sumamos otra pregunta a las de la semana pasada ¿Qué puede impulsar a un fondo de inversión a promover viviendas para rentas más bajas, con menor rentabilidad y sujetas a las posibilidades de financiación de unos compradores con menos recursos que quienes pueden pagar al contado?