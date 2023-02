En Martiricos se ubicó en tiempos de Maricastañas el IES Ntra. Sra. de la Victoria, la Escuela de Comercio y la fábrica de telefonía Citesa. Ahora va a instalarse un campus tecnológico Vodafon-UMA que nace para impulsar nuevas tecnologías como IoT, 5G, MPN, OpenRan, SDWan, Edge Computing, Blockchain, Big Data, Metaverso y no sé cuántas siglas más ¡¡¡Dios mío, que torpe nos quedamos los viejos!!! Con lo fácil que entendíamos lo del teléfono góndola, puntero en el mundo, fabricado por Citesa.

También recuerdo, de aquellos tiempos de Maricastaña, nuestra malagueña, especialmente hermosa y cargada de historia, Plaza de la Merced. En mi ya caduca memoria recuerdo perfectamente el Cine Victoria, pero nada del solar donde posteriormente se construyó, ya en los años 70, el cine Astoria. La plaza, tal como era, cerrada por sus cuatros costados, tenía a mi parecer cierta semejanza con la plaza de los Vosgos de Paris. Ésta es un jardín perfectamente cuadrado, elevado respecto de la cota de las calles adyacentes, que necesita de unas escaleritas para su acceso y que está cerrado por una verja alrededor. Está considerada como la plaza más bella de París.

De mi memoria histórica nunca desaparecerán las mañanas de aquellos domingos en las que mi abuelo, después de llevarme a visitar el Museo de Bellas Artes, hoy convertido en Museo Picasso, paseábamos hasta la plaza de la Merced, compraba unos cartuchos de trigo o alpiste y, sentados en un banco, le echábamos de comer a las palomas. Eran tiempos de Maricastañas en los que todavía Picasso, aun habiendo nacido allí, no tenía oficialmente su casa natal, ni estaba bronceado sentado en uno de los bancos de la plaza como los está hoy. Es curioso, pero en la Plaza de los Vosgos de Paris también, en uno de los edificios que la cierran, se encuentra la casa natal de Victor Hugo.

Por eso, cuando se alzan voces en contra de edificar la fachada este de la plaza y dejarla abierta, siento que me están quemando la memoria como en su día quemaron la Iglesia de la Merced que le dio nombre a la plaza. Un edificio religioso renacentista de 1712. Si eso fue una salvaje destrucción del patrimonio histórico-artistico de Málaga, hacer desaparecer la Plaza de la Merced convirtiéndola en una esquina de una vulgar explanada es otro salvaje y vil atentado a nuestro patrimonio urbano y paisajístico.

Claro que es importante conservar y poder admirar los restos romanos aparecidos en la excavación del solar, pero hoy día se puede hacer sin perjuicio de rehabilitar la plaza dejándola como era. No hay más que darse una vuelta por Roma para ver como se edifica una ciudad sobre otra más antigua dejando ver sus restos. La enorme avenida llamada la "Via dei Fori Imperiali", construida por Musolini, enterró varios de los Foros construidos por algunos emperadores, pero eso no ha impedido que las excavaciones hechas hayan vuelto a poner a la vista tales restos arqueológicos. A ningún italiano, ni aun aduciendo memoria democrática alguna, se le ha ocurrido echar abajo la citada Vía por muy musoliniana que sea.

Quiero recordar, porque es un proyecto que pude conocer de cerca, que el realizado por el arquitecto Salvador Moreno Peralta, que por otra parte fue el primero que se hizo, solucionaba de una manera óptima la plaza, manteniendo su esencia decimonónica, cerrando el este con una edificación arquitectónicamente vanguardista que, a su vez respetaba los restos arqueológicos del subsuelo.