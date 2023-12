El debate en el Parlamento sobre el estado de Andalucía se convirtió, en buena medida, en un debate sobre el estado de su sanidad pública. Era previsible. Al margen de la política de confrontación con el Gobierno central, en la que a la Junta le toca actuar como una especie de ariete de las autonomías gobernadas por el PP, y de las consecuencias que para los andaluces se pueden derivar de los pactos de Pedro Sánchez con Junts y ERC, los dolores de cabeza le van a venir a Juanma Moreno en esta legislatura por el lado de la sanidad y sus muchos problemas. Que en un debate de estas características el responsable del Gobierno empiece por admitir que en Andalucía “tenemos un problema muy serio” con la gestión de las listas de espera, es una muestra de realismo y pragmatismo que hay que agradecer. En primer lugar, por infrecuente. Lo que toca en la viciada política española es no admitir nunca los errores y atacar con denuedo al adversario con lo primero que se tenga a mano, aun a costa de deslegitimar las instituciones. En segundo lugar, porque la asunción de un problema es el paso imprescindible para ponerse a buscar soluciones. Con las listas de espera a Juanma Moreno le ha pasado lo contrario que con Doñana. En el parque nacional tuvo margen para redireccionar el conflicto antes de que se le fuera de las manos. En las listas de espera ya va tarde. Lo que tiene que esperar un ciudadano en ser atendido por su sistema de salud es un indicador cristalino de la calidad de la gestión de un gobierno. En Andalucía, el equipo de la Consejería de Salud que dirige Catalina García no ha estado a la altura de las circunstancias, negándose a admitir que el sistema no estaba cubriendo, ni de lejos, la demanda de los ciudadanos. Lo que cabe esperar ahora es que las palabras del presidente en el debate parlamentario se traduzcan con urgencia en medidas que ayuden, si no a solucionar, por lo menos a paliar una situación insostenible.