Más señales de alarma en la economía

El Instituto Nacional de Estadística (INE) desveló ayer que la economía española creció en el segundo trimestre de 2019 sólo un 0,4%, una décima menos que en el primero. Las causas, según los datos, son principalmente la debilidad del consumo y la inversión empresarial, pese a que el sector exterior ha mejorado. No estamos, evidentemente, ante un dato desastroso, pero no deja de ser una señal más de los nubarrones económicos que, según muchos, se aproximan a una velocidad mayor que la esperada. Desde hace ya tiempo los especialistas están avisando de la cercanía de una recesión económica cuyo calado es aún desconocido. Lo que sí se sabe, sin embargo, es que ésta llega cuando aún no hemos olvidado la que estalló en 2008 y que, como se dice popularmente, "llueve sobre mojado". Es decir, que su daño puede ser mayor que el esperado debido a que incidirá en una economía, la española, que salió exhausta de la anterior recesión y que sólo ahora estaba empezando a remontar el vuelo. De hecho, en muchos aspectos, como el salarial o los derechos laborales, los ciudadanos no han vuelto a recuperar las cotas alcanzadas a principios de siglo.

La incertidumbre sobre el futuro económico se ve agravada, además, por la nefasta situación política que vive España, precisamente una de las consecuencias de la crisis de 2008, que supuso el fin del bipartidismo. Entramos en zona de turbulencias económicas con una clase política incapaz de llegar a acuerdos elementales para dotar al país de un Gobierno estable. Durante la Transición el mundo sufrió la llamada Crisis del petróleo, pero nuestros representantes, pese a venir de trincheras antagónicas, supieron alcanzar los llamados Pactos de la Moncloa, con los que se consiguió dotar a España de un marco laboral y económico estable con el que afrontar el bache. Ahora ni siquiera son capaces de formar un Gobierno. Estaría bien que nuestros políticos repasasen los libros de historia.

Los preocupantes datos económicos deberían estar muy presentes en la cabeza de todos los líderes durante la campaña electoral. España, sencillamente, no puede seguir con un Gobierno en funciones y con unos Presupuestos aprobados durante el último Gobierno de Mariano Rajoy. La situación sería cómica si no fuese porque nos estamos jugando el bienestar de los ciudadanos y el buen funcionamiento del Estado. El próximo 10 de noviembre debe ser el final de este dislate.