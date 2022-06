Isabel Espejo: ADN de policía

HOY tengo el honor de traer a esta sesión a la primera jefa de la UFAM (Unidad de Familia y Atención a la Mujer) de la policía nacional. Isabel Espejo, una mujer con un currículo impresionante que lleva mas de veinte años de dedicación al servicio de los demás desde que ingresó en el cuerpo en el año 2000, tras ganar unas oposiciones como inspectora. Licenciada en derecho, poliglota y karateca, hoy vamos a conocerla en profundidad. Bienvenidos.

El restaurante: Mesón Antonio

Y para tan malagueña y especial invitada, que mejor lugar que el restaurante Mesón Antonio, de la calle Fernando Lessep ( calle Nueva). Este reconocido establecimiento abrió sus puertas en el año 1979, y tras más de cuarenta y tres años, continúa ofreciendo una carta de productos de mercado y platos de temporada.

Fuimos recibidos por el maitre y propietario, Raúl Viñolo quién está al frente del negocio tras la jubilación de su padre, Antonio Viñolo. Aunque esto último está por ver, que es muy fácil encontrar a Antonio, día sí y día también, saludando a clientes y recomendando platos de su carta. Trece personas, entre cocina, sala y terraza completan la plantilla del restaurante, comandado en la cocina por Vidal Bobadilla. De lo que degustamos, más adelante les detallo.

La invitada: Isabel Espejo

Vaya por delante mi personal agradecimiento a Isabel Espejo por el tiempo que me dedicó para realizar esta entrevista conociendo su apretada agenda de trabajo.

–¿Cómo se llega hasta dónde lo ha hecho usted?

–Soy una personal absolutamente normal, aunque me considero especialmente constante y apasionada de mi trabajo. Desde que era niña sabía que quería ser policía. Soy policía de vocación. Considero que ser policía es una profesión de vocación. Evidentemente un policía también se hace porque nadie nace sabiendo, pero tienes que sentir algo especial, algo que te imprima esa vocación. Todo en mi vida, desde joven, desde mis propios estudios, lo enfoque para ser policía. Hice derecho, y sin embargo no me atrae la abogacía. Estudié idiomas, practiqué kárate... Todo para ser policía.

Muy personal Malagueña, nacida en el barrio de El Bulto, es hija de un destacado policía -Jacinto Espejo, ya jubilado -, lo que nos aclara mucho sobre su pasión por esta profesión. Una mujer humilde a la que no le gusta nada destacar. “Mi familia me imprimió carácter, me educó en unos grande valores. Crecí en un barrio humilde, de pescadores. De cuatro hermanos, tres somos policías” . Y continúa “ He tenido la suerte y la oportunidad de formarme en muchas facetas. Mis padres, especialmente mi madre, Pepi Campoy, tiene una mentalidad muy avanzada para su época. Es una pena que cuando era joven no tuviese más oportunidades. Pero yo no soy nada especial, solo he sabido aprovechar las oportunidades que se me han dado, y por supuesto las he trabajado. No soy ninguna heroína. Hay que sacrificarse. Nada viene gratis”. Y le pedí que le enviase un mensaje a esos padres y a esa familia que tanto quiere. “ Mis padres son unas personas muy especiales a los que quiero con locura, además de a mis hermanos, por supuesto. Yo no sería nada, mis hermanos no serían nada, sin el sacrificio de mis padres. Se lo debemos todo a ellos. Me han dado la oportunidad de ser quien soy. Se que están muy orgullosos de todos nosotros”. Isabel Espejo, una mujer de las de armas tomar, que camina por la vida con los pies en el suelo, que jamás ha estado en una nube y que no planifica su vida a largo plazo. “No me planteo sueños. Me voy conformando con lo que la vida me va deparando..”.

–Y lo consiguió.

–Me presenté a la escala básica y a la ejecutiva y las aprobé las dos. Lógicamente me decanté por la ejecutiva. Hasta ahora todo lo que empiezo lo acabo. Antes de mi puesto actual en al UFAM estuve toda mi carrera profesional en la Udyco (Unidad de Droga y Crimen Organizado) , en estupefacientes. Primero en Mallorca y luego aquí en Málaga. Me apasiona la investigación. En el año 2013 comencé en relaciones internacionales. Mantenía muchos contactos con Europol. Y más adelante me hice “negociadora policial”. La negociación es algo especial. Poder salvar la vida a una persona solo con la palabra es para mi el mejor servicio policial. Este es un plus a mi trabajo. Estoy disponible a cualquier hora para actuar. A través de la negociación – un secuestro; un atraco; un intento de suicidio – se trata de conseguir pasar de una situación límite, pasional, a una racional.

–Y ahora en la UFAM ¿Cómo se siente?

–Es una nueva oportunidad de seguir sirviendo a la sociedad. Aunque parto de cero acepto ese nuevo reto. Son muchos los casos de violencia de género y agresiones sexuales que nos llegan. Se están multiplicando de manera alarmante y lo que es peor, en numerosas ocasiones entre adolescentes. Chicos y chicas que normalizan determinadas situaciones provocadas en muchos casos por las redes sociales. Un mundo irreal y totalmente contradictorio con la educación en igualdad que se entiende que están recibiendo.

–¿Usted es la primera mujer en ocupar ese cargo?

–Esta sección antes la dirigía un hombre, pero si me lo pregunta por mi condición de mujer, debo decir, sinceramente, que porque sea una mujer quien la dirige no va a ser mejor ni peor. Hay hombres que tienen tanto o más sensibilidad que una mujer. No, no creo que tenga mayor valor el hecho de que sea una mujer. Puede ser que exista la creencia de que entre mujeres nos vamos a entender mejor, pero profesionalmente hablando, aseguro que no es así.

–¿Qué es el protocolo 0?

–El protocolo cero se activa cuando hay un aviso de posible maltrato y la víctima no quiere denunciar. A través de testimonios de testigos, de la situación que se percibe, de la actitud de la propia víctima, con todos esos datos se tramita una denuncia igual que si la hubiese presentado la propia víctima. Es una manera de prevenir y proteger. A partir de ahí se da una protección integral.

–Tengo entendido que Marcos, su pareja, es policía ¿Se llevan el trabajo a casa?

–[Risas] Resulta inevitable que comentemos casos, puntos de vista, etcétera, pero solo lo imprescindible. Por lo demás somos una pareja como cualquier otra.

La comida

Aunque no quería interrumpir nuestra animada conversación, pronto nos presentó Raúl Viñolo un refrescante plato de tomates de Alhaurín con ventresca, anchoas ahumadas y aceite de oliva, descorchando para la ocasión el vino seleccionado en esta ocasión por bodegas Lara: Excellens blanco de Marqués de Cáceres.

–¿La juventud actual es más agresiva?

–Estamos educando a una generación que no admite la frustración, que se ha criado con todo. Las redes sociales, para determinadas cuestiones, son desastrosas y es preocupante observar como se manejan cada vez con menor edad y esto se convierte en parte del problema. Muchas veces acceden a contenidos que no entienden todavía. Un chico o una chica de trece o catorce años no concibe con claridad cosas que sí lo hace un adulto.

A continuación fuimos sorprendidos por unos lomos de atún rojo con soja y tomate rayado de la factoría de Vidal Bobadilla. Sencillamente extraordinario y unos manojitos de boquerones de chuparse los dedos.

–El delincuente ¿va siempre por delante?

–Eso casi siempre sucede. Vamos un paso, o dos, por detrás. Aunque nos hemos modernizado, quizás no avanzamos tan rápido como deberíamos, pero por mucho empeño que pongamos, a veces los medios son insuficientes.

–¿Y las leyes a veces tampoco ayudan mucho?

–Las normas están para cumplirlas y las leyes tienen sus requisitos que hay que respetar. A veces un juez deja en libertad a un delincuente y nos resulta frustrante, y la sociedad no lo entiende, pero es la ley. Nosotros cumplimos nuestro trabajo; como policías hacemos lo que tenemos que hacer.

Tal y como hacía su trabajo Raúl y nos sorprendió con un revuelto de ajetes con langostinos y jamón ibérico, plato que acompañamos con una copa de Excellent cuvee tinto de Marqués de Cáceres.

–¿Cuál es ese momento que nunca olvidará?

–El día que me comunicaron que había aprobado mis oposiciones, Fue un momento de gloria. Ya era inspectora. Recuerdo que mi madre, de los nervios que tenía, estaba tomando un café y le puso sal en lugar de azúcar [risas].

–¿Cuál es su próximo objetivo?

–[Silencio] Hacerme con el difícil toro de la violencia de género y ser capaz de tratar el problema de manera justa, sin diferencia de géneros. Y justo el siguiente: ser comisaría.

–¿ Me concederá la primera entrevista cuando lo sea?

–[Risas] Prometido.

Finalizamos tan especial encuentro saboreando una tarta de queso al horno con mermelada de frambuesas. Enhorabuena a todo el equipo del Mesón Antonio, con Raúl Viñolo a la cabeza. Ya lo saben, si quieren disfrutar de un lugar agradable y una comida extraordinaria, no dejen de visitarlos. Y lamentando que ya no tuviésemos más tiempo, me despedí de esta extraordinaria mujer sin que antes me dejase estás palabras para todos: “Nunca hay que tener miedo a la policía. Pueden estar tranquilos y muy orgullosos de su policía.

Nuestra finalidad es el servicio público y velamos sin descanso el sueño de todos los ciudadanos”. Pues en el nombre de todos los ciudadanos de Málaga: muchas gracias señora. Ha sido todo un honor. Málaga está de enhorabuena.

Los vinos

Blanco: Excellens sauvignon blanc. Extraordinario vino de la D.O. RUEDA. Cremoso, agradable con suaves toques tropicales. Maridó a la perfección con los platos degustados

Tinto: Excellens cuvee especial. Vino 100% tempranillo conforma parte de la gama “excellens” de Marqués de Cáceres. Intenso y elegante. Muy recomendable.