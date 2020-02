Paqui Prieto: Papelillos y serpentinas por las venas

Muy personal

De familia procedente de Isla Cristina, hija de una familia numerosa de diez hermanos, Paqui Prieto nació en Málaga y se impregno de la sal de nuestra tierra y de la de su familia, en las salinas de Isla Cristina. Casada desde, van a hacer, cuarenta años con Antonio, “El bicho”, es otro reconocido personaje de nuestro carnaval que realiza las ocultas y duras tareas de montar y organizar todo lo que rodea la fiesta y hacer los “pitos” para las murgas. Trinitarios de pura cepa, su hijo, Antonio Jesús, “Nene”, también forma parte del mundo del carnaval desde los siete años que comenzó tocando la caja, para en la actualidad componer la música y salir con la guitarra de la comparsa infantil. Este año ha sido primer premio tocando la caja con la murga de Pariente. Igualmente su nieta, Manuela, que ya ha salido en varias ediciones con sus solo tres años de edad, continuará la saga familiar. Paqui tiene unas emocionadas palabras para “Curro” su sobrino, como un hijo para ella. “ Curro es un carnavalero muy especial. Es mi sobrino y está vinculado al carnaval toda su vida. Perdió a su madre cuando tenía doce años. Ya tiene su propia murga”. Amante de la familia y especialmente de los amigos, Paqui confiesa que jamás se disfrazaría de algo que pudiese degradar o reírse de alguien. “ El carnaval no está hecho para reírse de nadie”. Una de sus asignaturas pendientes, - porque como creadora que es no para de tener ideas- es la de hacer un romancero infantil. En Málaga no existe ninguno. Y conociéndola, seguro que lo consigue. Démosle un poco de tiempo. Abuela que ejerce como tal, una de las cuartetas de las letras este año finaliza con una estrofa que dice “Las normas de las abuelas son tan solo disfrutar”, en un recado a los papás y mamás que dejan sus hijos a los abuelos y éstos..los malcrían. Podríamos estar horas y más horas hablando con Paqui de carnaval, pero también de la vida, de las familias, del mundo, porque, a pesar de estar vinculada a algo tan fiestero y lúdico como lo son estas fiestas, Paqui Prieto jamás ha perdido el norte y la realidad de la vida. Quizás todo ello le ayuda a crear las letras de las canciones que compone. Y es que Paqui Prieto nos ha demostrado ser carnaval en esencia. Hasta siempre y a seguir viviéndolo y disfrutándolo.