Alhaurín el Grande muestra 15 cartas manuscritas de Gerald Brenan y parte de su biblioteca personal

Una recopilación de quince cartas originales manuscritas por el autor Gerald Brenan durante su residencia en Alhaurín el Grande (Málaga) y una selección de la biblioteca personal que el hispanista británico donó a esta localidad se muestran en una exposición. Las cartas forman parte de la correspondencia personal que mantuvo el escritor con sus familiares del Reino Unido durante sus años en este municipio, ha informado este viernes el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande en un comunicado.

El hispanista donó a la ciudad en 1984 unos 5.600 volúmenes y ahora se exponen, por ejemplo, una edición de 1942 de las obras completas de San Juan de la Cruz; un ejemplar de 'The Literature of the Spanish People', editado por la Universidad de Cambridge, o un ejemplar de 'Night and Day', de Virginia Woolf. La muestra está acompañada por una audioguía que narra en primera persona el contenido de estas cartas y que también, a través de los audios, sirve para poner en contexto al visitante sobre el autor y sus circunstancias durante su estancia en Andalucía, la provincia de Málaga y más concretamente en su casa de Alhaurín el Grande. El contenido de esta audioguía está a disposición de todos los usuarios que visiten la exposición y que escaneen un código QR para hacer más inmersiva la experiencia.

Los visitantes podrán disfrutar además de una colección de retratos fotográficos de Brenan acompañados por algunas de sus reflexiones y pensamientos rescatados de sus cartas. La exposición se completa con una experiencia audiovisual que ofrece al visitante una visión poliédrica del hispanista en el cortometraje de animación 'Gerald Brenan y Alhaurín el Grande', de Felipe Jurado y José Luis Toledo.

Con una duración de unos diez minutos, el espectador hará un recorrido por la vida de Brenan, desde su nacimiento en 1894 en Malta hasta su fallecimiento en 1987 en Alhaurín el Grande. Están también su infancia y juventud, con aventuras como su viaje a China en burro; su experiencia como soldado de la Corona británica en la Primera Guerra Mundial, donde fue herido; su estancia en Yegen, en la Alpujarra granadina, o su llegada a Málaga.

Esta exposición en Alhaurín el Grande forma parte de las actividades para conmemorar el cuadragésimo aniversario del retorno definitivo de Brenan a este municipio en 1984.