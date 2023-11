Arrancan las obras de ampliación del centro de salud de La Carihuela de Torremolinos

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha iniciado las obras de ampliación del centro de salud de La Carihuela, una actuación para la que invertirá 1.438.000 euros y cuenta con un plazo de ejecución de 7 meses, según ha informado este lunes el viceconsejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán.

Así lo ha destacado en una visita que ha realizado a los trabajos, donde ha estado acompañado por la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, la teniente de alcalde, Marta Huete, la concejala de Urbanismo, Marina Vázquez, y representantes del equipo directivo del centro.

El consejero ha anunciado que “este centro se verá ampliado con 12 consultas, sumando un total de 40”, para lo que la Junta destinará en esta obra de ampliación un total de 1.438.000 euros solo en la construcción.

Guzmán ha señalado que “se hará una inversión para dotarlo de la instalación de radiología digital de última tecnología, para que las personas de esta población no tengan que desplazarse a otras para hacerse una radiografía”. Además, ha señalado que “hemos estado hablando con el equipo directivo del centro para realizar también una mejora en la zona de rehabilitación para hacerla más accesible”.

“Hay un plazo de siete meses para que la constructora nos haga la entrega de la llave, y a partir de ahí, haremos las mejoras necesarias”, ha indicado viceconsejero, quien ha remarcado que “las obras son para ampliar, pero también para mejorar lo que hay”.

Según ha añadido, es necesaria esta ampliación y mejora ya que “Torremolinos no solo requiere atención sanitaria para sus vecinos habituales, si no que aquí hay una población flotante y residente, y todas estas personas requieren atención. Se duplica la población no solo en verano, cada vez la temporada se extiende más y ya no somos un lugar de turismo estacional, somos un lugar que se visita todo el año”.

Reversión del déficit en materia sanitaria

La alcaldesa, por su parte, ha destacado que “esta es una actuación clave no sólo porque da respuesta a una necesidad imperiosa en esta parte del municipio, sino porque es el inicio de una serie de actuaciones que por fin van a empezar a revertir el déficit en materia sanitaria”.

Las cuatro prioridades de Torremolinos en materia de salud son la ampliación del Centro de Salud de la Carihuela, o la del pabellón 1 del Hospital Marítimo para centralizar todas las urgencias de atención primaria del municipio, con lo que se descongestionarían los otros centros de salud, y cuyo proyecto de redacción está finalizada a la espera de la licitación. También la construcción de un nuevo centro de salud en la parcela del Hospital Marítimo para dar servicio a la zona de Los Álamos y Playamar y la ampliación del centro de salud de San Miguel, en pleno núcleo del Calvario.

Del Cid ha puesto de relieve que estas 4 actuaciones “complementan a otras mucho menos visibles pero igual de importantes y que durante estos años han supuesto, por ejemplo, el refuerzo sanitario del Hospital Marítimo, que anteriores administraciones habían preferido dejar morir y que hoy vuelve a ser lo que merece, un centro sanitario de referencia para toda la provincia”.

“Hoy Torremolinos está de enhorabuena porque con el inicio de esta ampliación en La Carihuela, y con la vista puesta en esas otras importantes actuaciones, conseguiremos que por fin nuestra ciudad tenga las infraestructuras sanitarias que merece”, ha concluido la alcaldesa.