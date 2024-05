Benalmádena reclama que se ejecuten las obras de infraestructuras hidráulicas pendientes

El Pleno del Ayuntamiento de Benalmádena ha aprobado este jueves por unanimidad reclamar a las administraciones públicas la ejecución de las obras de infraestructuras hidráulicas pendientes y la creación de planes especiales de sequía que busquen minimizar los impactos ambientales, sociales y económicos, según ha informado el Consistorio.

La moción, que ha sido defendida por el grupo municipal del PP, que sustenta el equipo de gobierno, señala que la política en materia de agua en la provincia de Málaga es “vital”, “no debe ser un arma arrojadiza sino un problema en torno al cual generar grandes consensos que permitan garantizar algo tan básico y necesario como el suministro”.

Durante la exposición de motivos, se ha incidido en que científicos de la UE advierten sobre la sequía y que el sur de España será uno de los lugares más vulnerables a nivel climático, debido a la ausencia de precipitaciones y las altas temperaturas, siendo necesaria la previsión y ser capaces de poner en marcha esas obras y planes para prevenirla.

Moción para reformular el presupuesto

Por otra parte, en la sesión ordinaria de mayo se ha debatido una moción para reformular el presupuesto, y que no ha salido adelante, tras el requerimiento realizado por la Subdelegación del Gobierno en Málaga al Ayuntamiento para anular el de 2024. El edil de Economía y Hacienda, José Miguel Muriel, ha lamentado el “circo que se está orquestando”, de “una deslealtad tremenda cuando todos los informes son los mismos que ha habido siempre”.

Así, ha valorado que es “muy grave lo que se propone por parte de la Subdelegación del Gobierno y la oposición” ya que detener los presupuestos ahora mismo supondría “la destrucción de Benalmádena”, remarcando que “quieren paralizar el Ayuntamiento”.

“Qué hace un Ayuntamiento con 50 millones de euros a plazo fijo”, se ha cuestionado Muriel, preguntando “qué proyecto quieren parar, la Casa de la cultura, la reapertura del parking de Pueblosol o un millón de inversión en Playas”.

Desde el Ayuntamiento “vamos a seguir trabajando, el Gobierno de la Nación quiere secuestrar los ayuntamientos de la provincia, pero los consistorios no están para ahorrar o para dar esos ahorros a la administración central, están para solucionar los problemas de sus vecinos”, ha añadido.

“Vamos a seguir trabajando para que todas estas inversiones sean posibles porque el alcalde se está dejando la piel, se está notando el cambio en todo, en menos de un año”, ha indicado el edil, quien ha recalcado que “estos presupuestos son buenos para Benalmádena”.

Al mismo tiempo, ha criticado como “grave” que los grupos de la oposición tengan un escrito de la Subdelegación del Gobierno porque “demuestra la deslealtad con la que están actuando” en este asunto y que solo persiguen “dinamitar el presupuesto municipal”.

Muriel ha informado de que, a día de hoy, “las cuentas no tienen ni una sola desviación, vamos a comprometernos, como no puede ser de otra manera, en vigilar el presupuesto y en el caso de desviaciones se harán correcciones porque el Consistorio cuenta con instrumentos legales para corregirlas, pero no vamos a parar un municipio y sus presupuestos por intereses partidistas”.

De este modo, ha asegurado que Benalmádena, a día de hoy, “no tiene desviación presupuestaria alguna y vamos a seguir trabajando en lograr esas inversiones”, ha concluido.

Por otra parte, ha recordado que en el mejor año del gobierno anterior, solo se llegaron a ejecutar 12 millones y certificados 6, asegurando que con este gobierno municipal “llevamos 10 millones de euros en inversiones, por lo que resulta del todo contradictorio que se nos acuse de no estar haciendo nada y al mismo tiempo hacer todas esas inversiones y ejecutarlas”.

“El remanente del que dispone el Ayuntamiento es fruto de la dejadez del gobierno anterior, porque las reglas fiscales estaban levantadas tras el Covid para que se hicieran muchas cosas, pero no las hicieron, el dinero estaba en el banco a plazo fijo”, ha concluido.