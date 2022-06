Campillos reclama un aula especial para el colegio La Milagrosa

El alcalde de Campillos, Francisco Guerrero, y los ediles de Educación, Loli Olmo, Juventud, Jorge Segura, y Solidaridad, Carmen Gómez, han mantenido una reunión con la directora del colegio La Milagrosa, Yaiza Benítez, y con representantes del profesorado y de los padres y madres de este centro escolar de la localidad. Este encuentro ha tenido como trasfondo la solicitud en concierto de un aula específica para el alumnado del colegio con necesidades educativas especiales, que a día de hoy sigue sin tener garantizada una atención especializada para el curso 2022-23, según sostienen desde el Consistorio.

Este aula especial ya estuvo en funcionamiento durante el curso actual pero ha sido sufragada íntegramente con fondos propios del colegio, que ha invertido más de 40.000 euros en acondicionarla y pagar al profesorado para poder atender en las mejores condiciones a los escolares con estas necesidades especiales, explicaron desde el Ayuntamiento mediante un comunicado.

La delegación provincial de de Educación de la Junta de Andalucía, según explicó Yaiza Benítez, autorizó el aula y manifestó su intención de aprobar el concierto con vista a los próximos cursos: "Por eso asumimos ese desembolso, pero ya no podemos seguir adelante con esta inversión".

La solicitud, sin embargo, fue denegada provisionalmente hace unos meses y, a día de hoy, la delegación provincial de Educación "aún no ha contestado a las alegaciones presentadas por el colegio. Estamos a 14 de junio y todavía no han recibido una respuesta, lo que ha generado una lógica preocupación en el centro, el profesorado, entre los padres y madres de los niños y niñas afectados y, por supuesto, en el Ayuntamiento. Nosotros estamos aquí para defender los intereses de nuestra ciudadanía", aclaró el alcalde.

La directora del centro aseguró que se sienten "desesperados”, al tiempo que señaló que “pasan los días y seguimos sin respuestas. Son cuatro niños y para septiembre habría alguno más que quiere matricularse en el centro. Esas clases son, como máximo, de seis niños. Ya estaría el cupo prácticamente completo. Para esos niños y niñas es un servicio imprescindible completamente. No solamente el colegio, Campillos lo necesita. Si tenemos el aula autorizada, ¿por qué no nos dan una respuesta? ¿Qué va a pasar con nuestros niños y niñas, van a tener que trasladarse a otro pueblo? Esos niños llevan con nosotros desde los tres años. No es un capricho, es una realidad. ¿Nos tienen abandonados? ¿No nos merecemos siquiera una respuesta? ¿Tampoco esas madres, padres y niños?".

Benítez agradeció el apoyo recibido por parte del Ayuntamiento, los vecinos y los residentes de otros municipios cercanos, y es que el centro recogió más de 8.700 firmas solicitando este aula especial y no esconde su preocupación por la atención de esos niños y niñas: "Esos niños son personas, no son objetos. Tenemos que atenderles. Ni más, ni menos. Están felices y eso es lo que importa. Y aquí se les dota de herramientas para que el día de mañana puedan ser autónomos. Y seguimos a expensas de que nos den una respuesta definitiva. Hemos intentado ponernos en contacto para conocer cómo está la situación y no sabemos nada. Estamos olvidados".

"Han mejorado muchísimo. A nivel de autonomía y de habilidades sociales han avanzado de forma muy notable. Tienen derecho a que se respete su formación y su progreso y vamos a luchar por ello. Tanto el colegio como el profesorado, padres y madres", puntualizó Kika Peral, una de las profesoras que ha trabajado con estos niños y niñas durante este tiempo.

El alcalde hizo constar que desde finales de abril "no recibimos contestación alguna a nuestras llamadas y solicitudes de reunión. Este martes hemos vuelto a solicitar formalmente un encuentro con la delegada de Educación, Mercedes García Paine, para conocer cómo está la situación con respecto a este aula especial, un servicio imprescindible para varios niños y niñas de la localidad que, a día de hoy, aún no tienen garantizado su derecho esencial e innegociable a la educación para el curso 2022-23".