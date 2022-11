Chucho Valdés ofrece un concierto solidario a beneficio de Cudeca en Torremolinos

El pianista cubano Chucho Valdés ofrecerá el jueves 17 de noviembre un concierto solidario en Torremolinos, a beneficio de Cudeca. La cita, que será en el Auditorio Príncipe de Asturias de la localidad a las 20:00 horas, servirá para conmemorar el 30 aniversario de la Fundación.

Las entradas ya están a la venta, se pueden adquirir en la web www.mientrada.net y tienen un precio de 22 euros. La recaudación será destinada íntegramente a los cuidados paliativos que la Fundación Cudeca ofrece en la provincia de Málaga.

El artista respondió con "un rotundo sí" a la invitación de Cudeca para dar un concierto y ayudar con su música a recaudar fondos con los que la Fundación podrá proporcionar cuidados paliativos a más personas de forma gratuita, según han informado desde la Fundación.

Embajador de Cudeca

Será el segundo concierto solidario que el artista cubano, embajador de Cudeca desde 2015, ofrece en la provincia para apoyar a la Fundación. Ya en el 2014, cantó con la artista mallorquina, Concha Buika, en homenaje a su padre Bebo Valdés en un evento que conmemoraba el 20 aniversario de la Fundación. En 2015, fue nombrado embajador de Cudeca.

En realidad, la saga Valdés está estrechamente relacionada con la Fundación Cudeca desde que Bebo Valdés ofreció su primer concierto solidario por la Fundación en 2007. En la parte final del espectáculo, su hijo, Chucho Valdés, se unió para interpretar una pieza a cuatro manos que dejó a una audiencia sin palabras al clamor de los aplausos.

En julio de este año, el pianista fue galardonado con el Premio Joan Hunt a las personas y grupos empresariales de la comunidad extranjera en la provincia de Málaga que más relevancia han adquirido en el año por su acción solidaria, recibiendo de esta forma el Premio Joan Hunt de la Diputación de Málaga en la categoría de Cultura.

Chucho Valdés, el artista

Chucho Valdés, la figura más influyente del jazz afrocubano moderno, está considerado como uno de los mejores pianistas del mundo. Ganador de 7 premios Grammys y 4 Latin Grammys, además del Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación. Su nombre se encuentra en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos.

Le acompañarán en el escenario José Gola (Contrabajo/Bajo eléctrico), Dafnis Prieto (Batería), Roberto Jr. Vizcaino (Percusion). "A mí el cuarteto me fascina, me abre mucho la imaginación”, afirma Chucho. "El cuarteto te fuerza a cambiar conceptualmente, te hace pensar diferente. Es una formación que me da todas las posibilidades melódicas y armónicas, pero también me da la oportunidad de profundizar en la polirritmia cubana y en las polirritmias africanas", añade, precisando que en sus cuartetos, formados por un bajo, batería y percusión, “a veces, el piano forma parte de la base de percusión”.

Más de 60 años sobre el escenario

El pianista, compositor y arreglista cubano ha dejado su marca en cada formación que ha elegido para expresarse y en cada estilo musical en el que ha incursionado. En su extensa carrera de más de 60 años, Chucho Valdés ha destacado como pianista de grandes orquestas, pero además, ha fundado y dirigido 'Irakere', la pequeña big band que consiguió la fusión de la música ritual afrocubana con elementos de música popular afrocubana y música clásica, jazz y rock, que supuso una innovación trascendental en el Latin jazz.

Dionisio Jesús ‘Chucho’ Valdés Rodríguez nació en una familia de músicos en Quivicán, en la provincia Habana (Cuba), el 9 de octubre de 1941. Su primer maestro, y su mayor influencia, fue su padre, el pianista, compositor y director de orquesta, Ramón ‘Bebo’ Valdés.

Chucho Valdés ha acompañado a cantantes y tríos y, además, compuesto obras para orquestas y grandes grupos. La más reciente, ‘La Creación’, es una suite de tres movimientos, para pequeño conjunto, voces y big band, que cuenta la historia de la creación según la Regla de Ocha, la religión afrocubana, conocida como santería. ‘La Creación’ se estrenó en noviembre de 2021, para celebrar su 80 cumpleaños.

Pero sin duda alguna, para Chucho Valdés uno de los más importantes eventos de 2022 ha sido el reencuentro musical con su viejo amigo y compañero de aventuras musicales, el clarinetista, saxofonista y compositor, Paquito D`Rivera. Durante los últimos 42 años, sus caminos pocas veces se cruzaron, pero han vuelto a tocar juntos, grabaron un nuevo álbum, I Missed You Too, y han iniciado una gira mundial para celebrar este encuentro.