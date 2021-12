Del Cid recupera para el PP Torremolinos

El Partido Popular recuperará la Alcaldía de Torremolinos tras más de 6 años de gobiernos de coalición socialista y la moción de censura presentada el pasado 2 de diciembre por la formación ha prosperado y ha otorgado a Margarita del Cid el bastón de mando, que ha sido este lunes proclamada como alcaldesa de la ciudad, quien ha avanzado que asumirá la concejalía de Igualdad.

El Pleno celebrado para la votación de la moción de censura se ha desarrollado con normalidad, salvo los aplausos y abucheos de cada bancada en muestra de apoyo o rechazo a los miembros de la Corporación municipal y algún que otro grito, así como han sido numerosos los ciudadanos que se han acercado hasta la Casa Consistorial y que han pedido entrar al Salón de plenos, que ha contado con un aforo limitado debido a la prevención de la Covid-19.

La jornada se ha desarrollado como se esperaba y la candidatura de Del Cid como regidora ha sido avalada por los nueve concejales populares, Antonio Sevilla de Vox, David Obadía de Ciudadanos (C´s), el concejal no adscrito Nicolás de Miguel y Avelina González, que representaba al partido Por Mi Pueblo hasta su expulsión la pasada semana por apoyar la moción, por lo que pasará al grupo de no adscritos.

Los cálculos han dado su resultado y la moción impulsada por el PP ha conseguido la mayoría absoluta del Pleno de la Corporación municipal con el apoyo de dos tránsfugas, que es de 13 concejales, donde varios miembros del equipo de gobierno saliente han apelado a los valores progresistas, a Miguel Hernández, Campoamor o Quevedo para instar al concejal no adscrito, Nicolás de Miguel, a que cesara en su intención de apoyar el procedimiento político, a lo que ha rehusado en su turno de intervención.

En su discurso de defensa de la moción de censura, Margarita Del Cid ha justificado la misma en que representa “al 55,56%” de los votos recabados en los comicios de 2019 frente al “41,4%” que sumaban PSOE y Adelante, es decir, “14 puntos y 3.573 votos más”. Además, ha defendido el proceso como “una herramienta legítima prevista por la Constitución” y que tienen los grupos políticos para “exigir responsabilidades al Gobierno”.

Así, ha destacado que “lo que mal empieza, mal acaba”, haciendo alusión al pacto que alcanzó el PSOE en 2019 para llegar a la Alcaldía, subrayando que “hoy los vecinos despiden al gobierno municipal por incompetente”, lamentando que bajo su gestión “se han disparado los impuestos y las tasas municipales”.

La nueva alcaldesa ha declarado que Torremolinos empieza “hoy un nuevo capítulo en su historia”, subrayando que su principal objetivo es “recuperar la confianza de los ciudadanos en su Ayuntamiento” y devolver el liderazgo de la ciudad en materia de “servicios públicos, bienestar e infraestructuras públicas”.

Al mismo tiempo, ha expresado que su primera directriz “será prohibir a mis concejales que se conformen, prohibido conformarse. Torremolinos se merece un Ayuntamiento y una alcaldesa que aspiren a lo mejor, a lo máximo. Un equipo que sea proactivo, dinámico y ambicioso”.

Según ha señalado, se acometerá “de forma inmediata un plan de choque de limpieza y de mantenimiento y mejora de los espacios y equipamientos públicos”, así como “a medio plazo desarrollaremos un plan estratégico con la colaboración de todos los agentes sociales y económicos de la ciudad” para desarrollar un modelo de ciudad “más verde y con mejor movilidad”.

Por otro lado, Del Cid ha avanzado que asumirá la concejalía de Igualdad “como una muestra de mi compromiso personal e inequívoco”. “No creo que cualquier tiempo pasado fue mejor, estoy orgullosa del pasado y de las tradiciones de Torremolinos, pero lo mejor está por llegar”, ha enfatizado la alcaldesa, quien ha destacado su apuesta por “cambiar el blanco, el negro, la sociedad y la nitidez y por el color, que Torremolinos vuelva a ser una ciudad con identidad propia, con historia, riqueza y cultura”.

El alcalde saliente, el socialista José Ortiz, ha comenzado su discurso solicitando un minuto de silencio por las víctimas que ha dejado en los últimos días la violencia machista, tras lo cual ha criticado que la moción de censura ha sido “promovida exclusivamente por intereses particulares y partidistas, lejos del interés general que debería de primar en nuestra responsabilidad como servidores públicos”.

En este sentido, Ortiz ha expuesto que “el oportunismo del PP y Vox se manifiesta de forma inequívoca en forma esta moción”, tildando el procedimiento como un “lamentable atentado”. “Atentado es la palabra que la define sin más paliativos, no hay justificación o proyecto alternativo que nos haga dudar del trabajo llevado a cabo hasta el momento, y lo hemos hecho ante la negativa obstruccionista de concejales que pretender llevar a cabo esta moción”, ha remarcado.

Los 2 ediles tránsfugas han mostrado su apoyo a la moción de censura, defendiendo Nicolás de Miguel que la misma “arrojará luz, trabajo e ilusión en una ciudad que necesitaba de un gobierno sólido, cohesionado y con una timonel dispuesta y preparada para consolidarlo”. El concejal ha criticado “la parálisis permanente” y la “incapacidad manifiesta” del gobierno saliente “por afrontar con garantía, solvencia y determinación los retos” de la ciudad. Por su parte, González ha asegurado que ha recibido “presiones de agentes que pretendían amedrentarme con amenazas y hacernos cambiar la opinión de manera coercitiva y sin respetar el estado democrático de derecho”.

Nicolás de Miguel, el concejal más increpado

El concejal perteneciente al grupo de no adscritos en el Ayuntamiento de Torremolinos, Nicolás de Miguel, se ha convertido en las últimas semanas en el edil más replicado por parte del gobierno saliente para no apoyar la moción de censura contra su equipo, liderado por el socialista José Ortiz, y del que formó parte como concejal de Igualdad y Diversidad hasta que el Tribunal Supremo dictó la prohibición de otorgar privilegios a los tránsfugas en noviembre de 2020, lo que provocó su dimisión. De Miguel también fue el más suplicado en el Pleno celebrado este lunes para debatir la moción de censura contra el regidor socialista impulsada por el PP y apoyada por Vox, Ciudadanos (Cs), De Miguel y Avelina González en representación de Por Mi Pueblo, partido que pidió su expulsión la semana pasada tras secundar el procedimiento político. El primero en apelar este lunes a la “responsabilidad” fue el alcalde saliente, José Ortiz, quien introdujo la apelación recordando a su abuelo, Antonio García, y a los valores y principios engendrados en la familia.

“Nicolás, tú nunca has sido del PP, tú no eres del PP. Nicolás, tú nunca has sido de Vox, tú no eres de Vox. Estas a tiempo de que tu mano no se alce junto a ellos en una foto que permanecerá en la memoria y en las hemerotecas”, replicó el socialista, quien refirió que “hoy te seguimos tendiendo la mano en un ejercicio de responsabilidad, responsabilidad a lo que representamos, y que todos los ciudadanos y ciudadanas progresistas esperan aun de ti, ese gesto de responsabilidad y de coherencia con lo que siempre has representado”. Ortiz también increpó al edil de C´s, David Obadía, al que cuestionó por su apoyo a los presupuestos o incluir sus propuestas.

La edil saliente Maribel Tocón (PSOE), le pidió un “favor” a De Miguel: “Que antes de levantar la mano te pares un minuto, pero delante de todos nosotros, de los de Vox y de los tuyos, y que pienses en las consecuencias que supone el dejar en manos de la derecha y de la extrema derecha el gobierno de Torremolinos”. “El precio de cambiar el sillón de alcalde aquí es demasiado alto y evadir este debate ideológico en un momento tan trascendental para la historia de Torremolinos a ti no te pega, no me lo puede creer, es más propio de Macarena Olona, que de un representante político que ha estado siempre en este lado”, argumentó.

El concejal saliente David Tejeiro (Adelante) declaró que “es imposible de explicar que el concejal Nicolás de Miguel pueda apoyar una alianza de todo cuanto dice aborrecer”, al tiempo que señaló que “Vox es un partido homófobo, xenófobo y que niega la existencia de la violencia machista”, por lo que recriminó a De Miguel que firma la moción con este partido después de ser concejal de Igualdad y defender al “colectivo LGTBI y las libertades individuales”. La edil no adscrita Lucía Cuín, que fue candidata por Vox en las elecciones de 2019 y abandonó el partido tras recibir presiones internas por participar en el despliegue de la bandera Lgtbi en la feria Pride de ese año, destacó que “esta moción es firmada por dos concejales no adscritos, algo que antes era criticable”. “No podemos caer en esto, porque Nicolás es la misma persona antes que ahora, pero la diferencia está en una sola firma, que ha hecho que para algunos hayan dejado de ser alguien indigno para ser alguien respetable”, dijo. Por su parte, De Miguel defendió que la moción dará “luz, trabajo e ilusión” al municipio, al tiempo que indicó que su finalidad es “procurar un mejor gobierno de la ciudad de Torremolinos y a sus moradores”. El edil aludió los “años malgastados” con la pandemia del gobierno saliente, a su “incapacidad manifiesta” de abordar los retos, al “gasto en la superestructura política absolutamente injustificado” y a “la dejación en el mantenimiento de la ciudad”.