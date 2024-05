La música de Coldplay y Whitney Houston iluminará Nerja en una gala benéfica bajo la luz de las velas

El vicepresidente de la Fundación Cueva de Nerja y alcalde de Nerja, José Alberto Armijo, ha dado a conocer un proyecto benéfico titulado Candlelight: Gala benéfica Cruz Roja Nerja, una velada a la luz de las velas en pro de la solidaridad y la música. Este evento, programado para el 22 de junio, ofrecerá parte de sus beneficios a esta institución de la localidad.

La gala dará inicio a las 21:00 horas con una cena que estará amenizada por un concierto tributo a la legendaria banda británica de rock, Coldplay. Los asistentes tendrán la oportunidad de sumergirse en los éxitos atemporales de esta banda que ha marcado a generaciones enteras con su música. Posteriormente, a las 23:00, se llevará a cabo un segundo concierto protagonizado por la cantante canaria de rock y ópera, Cristina Ramos, quien cautivará al público con su voz mientras interpreta temas de Whitney Houston.

Por otro lado, el gerente de la Fundación Cueva de Nerja, José María Domínguez, ha anunciado una adición al cartel del 63 Festival de Música Cueva de Nerja: el concierto Kiss The Planet. Esta fiesta está dedicada a los años 80. Con la participación de reconocidos artistas como Nacha Pop y Modestia Aparte, así como otros como Fitasha, Tributo a Michael Jackson y DJ Kiss FM, Kiss The Planet es más que un concierto, es un proyecto de sostenibilidad y compromiso del Grupo KISS Media que busca no solo entretener, sino también concienciar sobre la importancia de cuidar nuestro planeta.

El evento de presentación de estos espectáculos benéficos ha contado con la presencia de Damián Toboso, presidente de Cruz Roja Nerja, así como representantes del Patronato de la Cueva de Nerja y diversas administraciones locales.

Las entradas para ambos eventos estarán disponibles en la página web a partir del jueves 30 de mayo.

