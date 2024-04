Correos cambia su oficina en Frigiliana por una furgoneta que abre menos de tres horas al día

CCOO ha denunciado este martes el cierre de la Oficina de Correos en Frigiliana y su sustitución por una furgoneta ubicada en plena calle que abre unas tres horas al día, a modo de oficina. Según el sindicato, el problema viene provocado por la no renovación del alquiler del local tras haberse jubilado la persona titular de la plaza a finales del mes de marzo y no haberse cubierto su puesto. El sindicato ha calificado de "lamentable" la situación, que afecta a más de 3.000 vecinos de esta localidad de la Axarquía.

El horario de la furgoneta de Correos es de 08:30 a 11:00 horas, de lunes a viernes. Así, los vecinos se ven obligados a realizar todas las gestiones en plena calle y, además, según ha criticado CCOO en una nota, desde este vehículo no se prestan servicios postales esenciales propios de una oficina rural que sí se hacían hasta el mes de marzo. Así, no hay máquina para el pesaje de la correspondencia y la emisión de sellos, custodia segura del dinero, así como de la correspondencia y apartados postales, mesa de clasificación de correspondencia, casilleros de distribución para los diseminados, etc.

Desde CCOO denuncian que "la empresa pública de Correos está ofreciendo un servicio del todo ineficiente a los más de 3.000 vecinos de Frigiliana y sus diseminados", además, según señalan "en torno a medio centenar" de ellos "tienen contratados un apartado postal para la recepción de su correspondencia al que no están pudiendo acceder con normalidad, con lo que Correos no está prestando un servicio que se ha pagado previamente".

Más de 2.500 cartas pendientes de reparto

Además de esto, el sindicato también ha criticado que todo el mobiliario de Correos ha quedado en el interior del antiguo local, lo que imposibilita la clasificación de la correspondencia para su posterior reparto, acumulando en la actualidad más de 2.500 cartas pendientes de reparto.

El sindicato ha insistido en que esta situación viene dada por la no cobertura de personal tras la jubilación del trabajador titular el pasado marzo, con lo que la empresa ha procedido a la supresión de dicho puesto, y a la modificación de los servicios postales en Frigiliana, "sin que se haya producido ninguna comunicación al respecto a las organizaciones sindicales, eludiendo, además, las obligaciones que Correos como operador postal público tiene encomendadas por ley".

"Desde CCOO consideramos estos hechos como lamentables y denunciamos que es un paso más en el desmantelamiento de los servicios postales en los espacios rurales y la España vaciada”, ha denunciado el secretario de CCOO en Correos de Málaga, Jaime Núñez de Castro, quien a su vez ha recordado que “como operador postal, la mayor empresa pública de este país recibe una financiación para la prestación de estos servicios”.