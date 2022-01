Ortiz ve en el ‘motín’ del PSOE contra él “una segunda moción”

El exalcalde de Torremolinos y actual secretario general del PSOE de la localidad, José Ortiz, considera como una “segunda moción de censura” el que su grupo planteara el pasado mes de diciembre la dejadez de todas sus responsabilidades en el partido tras su salida de la Alcaldía, lo que contempla como una forma de no valorar su trabajo como regidor al frente del Ayuntamiento en los últimos 6,5 años.

En pleno proceso de renovación de la formación socialista a nivel local, al encontrarse en una fase de “elección orgánica de la nueva dirección” después de la elección de Dani Pérez como secretario general del PSOE provincial; Ortiz ostenta su cargo como secretario general de Torremolinos hasta el 31 de enero, fecha en la que termina la presentación de candidaturas y que en la ciudad cuenta con las propuestas de Antonio Navarro y Antonio Ruiz.

Su salida no ha sido como esperaba, que se hiciera de “una forma consensuada y normalizada”, y tras dejar la Alcaldía se han sumado episodios posteriores protagonizados por su grupo político como el despojo de sus cargos en la agrupación municipal o que se haya visto en la situación de votar en Pleno su destitución de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental el pasado 14 de enero, “sin contemplar la posibilidad de que yo me pudiera defender”, y que finalmente no salió adelante gracias al voto en contra de gran parte de los concejales que suscribieron la moción de censura.

La situación “no me dejaba en una imagen muy positiva a mí por los cargos que he tenido, el ser alcalde, seguir siendo el secretario general y hacer un planteamiento de retirarme todas las responsabilidades posibles que pudiera tener en el grupo, y posteriormente destituirme y cambiarme de Mancomunidad no es precisamente valorar el trabajo o la responsabilidad que he tenido como alcalde representando a un equipo de gobierno”, ha lamentado.

A la moción de censura presentada por la oposición, cuyo Pleno de investidura tuvo lugar el 20 de diciembre, le siguió al día siguiente “plantear que la posición del que había sido el anterior alcalde, que seguía siendo secretario general y cabeza de lista dejara de tener todas las funciones, atribuciones o responsabilidades dentro del grupo y ser un concejal sin atribuciones concretas y sin responsabilidades, ni portavocía ni viceportavocía”. Todo ello, “sin haberlo hablado antes, sin plantear hacia dónde vamos y sin contar con la Ejecutiva local”, ha criticado.

“Esto a mí me sorprendió todavía mucho más, que no se esperase un tiempo para meditar, que no se midieran las consecuencias de este hecho porque se mandó una nota de prensa inmediatamente”, ha relatado Ortiz, quien ha matizado que “ese hecho fue muy triste porque era como una segunda moción de censura que me hacían los concejales de mi grupo y eso sí me hacía más daño porque son personas que para mí no solo han sido compañeros y compañeras, sino amigas y amigos en los he confiado al 100%”.