Cuevas de San Marcos pide a Junta un cribado masivo de test ante el aumento de casos de Covid-19

El alcalde de Cuevas de San Marcos, José María Molina, ha dado como plazo este jueves a la Junta de Andalucía para que le responda a la petición realizada de que se lleve a cabo en la localidad un cribado masivo de test ante el incremento de casos de Covid-19 detectados.

Así, ha indicado que el pasado sábado, verbalmente, y este pasado martes de manera oficial tras la Comisión Covid realizó esta petición al Gobierno andaluz y se ha dado de plazo hasta este jueves para tener una respuesta. De lo contrario, incluso se plantea la contratación de una empresa externa para la realización de pruebas "aunque no tenga competencias".

Según los datos publicados por la Consejería de Salud y Familias, el municipio, con 3.648 habitantes, tiene una tasa de 3.591 por cada 100.000 habitantes. En los últimos 14 días el número de confirmados con COVID-19 es de 131, con once curados y ocho fallecidos.

"Estamos subiendo por día en número de casos pero no sé exactamente el número de afectados que hay en el pueblo y pedimos el cribado porque la situación es crítica", ha sostenido el alcalde a Europa Press.

Incluso, por prevención "y responsabilidad", el Ayuntamiento está cerrado del 13 al 23 de octubre, y va a ser fumigado, tras el positivo de un concejal y de un trabajador. Por tanto, la atención al público es telefónica y para gestiones y documentos se han proporcionado los medios para llevarlo a cabo, incidiendo en que los empleados municipales están teletrabajando.

Molina ha manifestado, además, que no tienen policías municipales y, por lo tanto, "estamos dependiendo de la Guardia Civil". En este punto, ha admitido que la situación "es muy preocupante".

"La gente se me está echando encima porque se cree que no estoy haciendo nada y todo lo que tengo competencia lo estoy haciendo. Necesito que la Junta de Andalucía me diga cuántos casos hay realmente en el municipio y diferencia entre el pueblo en sí y la residencia", ha sostenido.

El regidor ha explicado que la Consejería le traslada que en el municipio "el foco está concentrado en la residencia pero los números están ahí". "Yo sé qué gente hay en cuarentena encerrada en sus casas y a mí no me cuadran los números", ha espetado el alcalde popular.

"Me siento impotente, quiero ayudar y no tengo medios. La gente me está demandando información y necesito que me digan por qué no es necesario un cribado masivo y yo lo hago oficial en el pueblo", ha finalizado el alcalde de Cuevas de San Marcos, quien ha recordado a la población la situación "bastante delicada" de la localidad y ha apelado al civismo y la responsabilidad de los cuevachos para frenar el avance del virus.