Desconvocada definitivamente la huelga de basuras y limpieza en Mijas tras lograr un acuerdo

No habrá una segunda huelga de basuras en Mijas. O al menos de momento. Tras varios días de negociaciones y una prórroga concedida hasta este jueves por los propios trabajadores, el equipo de gobierno ha logrado desconvocar la huelga de residuos y limpieza viaria en Mijas y Alhaurín el Grande convocada para esa misma noche. El nuevo regidor mijeño, Juan Antonio González, volvía a reunirse ayer con el Comité de Huelga de Urbaser, empresa concesionaria del servicio en la localidad, y se comprometió a iniciar un estudio exhaustivo del contrato de recogida de residuos adjudicado hace un año a la empresa después de cuatro décadas sin salir a licitación.

José Antonio González "Adoptaremos una solución definitiva para que esta situación no se vuelva a producir”

De esta manera, el acuerdo alcanzado ayer con los trabajadores conlleva a la realización de un estudio del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos “y acordar las medidas más adecuadas para que el mismo satisfaga le interés de los ciudadanos de Mijas”. Además, este estudio podría incluir, llegado el caso, una posible rescisión del contrato “con la pretensión de adoptar una solución definitiva para la prestación del servicio, de modo que este tipo de situaciones no vuelva a producirse”. “Desde la administración debemos garantizar que la prestación de servicios como la recogida de residuos y de limpieza viaria se presten adecuadamente en beneficio de toda la población mijeña y de los miles de turistas que nos visitan cada año, especialmente en los meses de verano en los que se suceden altas temperaturas”, manifestó el alcalde.

Asimismo, señaló que se van a trasladar las oportunas directrices a los servicios municipales para verificar el nivel de cumplimiento del contrato así como la satisfacción del interés público. “Estamos contentos porque nuestros vecinos no tendrán que volver a sufrir los efectos de esta huelga que dejaba casi 300 toneladas de residuos en nuestras calles en uno de los meses más calurosos del año, algo que desde la administración local no podíamos permitir”, aseguró González. Precisamente, su primera acción de gobierno cuando apenas habían pasado 24 horas desde su investidura como alcalde fue reunirse con los trabajadores de Urbaser para evitar una segunda huelga de basuras.

De haberse retomado la huelga, González no descartaba declarar la Emergencia Sanitaria, lo que hubiese obligado a la empresa a afrontar el gasto para contratar a una empresa externa para cumplir con el servicio de recogida, “un extremo que no ha sido necesario tomar, pero que no descartábamos dada la extrema gravedad de una huelga que duró casi una semana y que amenazaba con retomarse esa misma noche”, concluyó.