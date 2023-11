Encontronazo entre el Ayuntamiento de Cártama y la Junta a cuenta de las ratas en el centro de salud

La presencia de ratas en el centro de salud de Cártama provocado un encontronazo entre el Ayuntamiento del municipio y la Junta de Andalucía. Ambas administraciones se han cruzado acusaciones este jueves después de que se hayan tenido que cerrar dos consultas porque "las ratas se han comido los cables de los ordenadores", según reza en el cartel pegado en el propio consultorio para avisar a los vecinos.

"La limpieza de las arquetas de aguas residuales es competencia municipal", ha recordado el delegado de Salud, Carlos Bautista, que ha pedido al Ayuntamiento de Cártama que limpie las arquetas de aguas residuales en la zona aledaña al consultorio. Bautista no se ha quedado ahí, sino que ha advertido al alcalde de la posible apertura de un expediente sancionador al respecto si no lo hace.

Es la respuesta que el delegado de la Junta (PP) ha dado, a través de un comunicado, al alcalde del municipio, Jorge Gallardo (PSOE), después de que el regidor haya exigido al Gobierno andaluz que ponga en marcha ya un nuevo consultorio médico para el municipio "mientras en el actual se cierran consultas porque las ratas se han comido los cables de los ordenadores". El alcalde -acompañado por otros dirigentes socialistas- lamentó "el malestar generalizado no solamente para la ciudadanía, también para los profesionales que "día tras día tienen que soportar un olor nauseabundo que desprenden las instalaciones".

Hay que decir que la queja del alcalde viene después de la manifestación de hace unos días, en la que vecinos protestaron por el estado de "insalubridad" de las instalaciones, donde además de ratas tienen que soportar -según afirman- la presencia de cucarachas, humedades y filtraciones de aguas fecales. El Sindicato Médico de Málaga también lleva tiempo denunciando el mal estado del centro, ubicado en un bajo de un viejo edificio, donde critican que los usuarios y profesionales sufren "un hedor insoportable que provoca náuseas y cefaleas".

Competencia municipal

"El alcalde ha hecho todo lo posible por contaminar este problema con sus irresponsabilidades", ha respondido el delegado de Salud, que ha asegurado que desde la llegada de Juanma Moreno a la Junta, en 2019, ya se advirtió que este consultorio "ya olía a aguas residuales". Así, Bautista ha insistido en que la competencia de limpiar las arquetas de aguas residuales o de reformar las que están viejas corresponde al Consistorio, y en este sentido se ha referido a la antigüedad del edificio, así como a los años de gobierno socialista.

"La limpieza de las arquetas de aguas residuales es competencia municipal. Así se lo hemos hecho saber a través de los epidemiólogos. Los epidemiólogos del distrito sanitario lo han visitado y han dicho que, si no lo hace, vamos a tener que iniciar un expediente sancionador al Ayuntamiento de Cártama por no hacer su trabajo", ha dicho al respecto.

El delegado ha lamentado que la presencia de cucarachas y ratas hayan crecido en el entorno de las arquetas de aguas residuales atrancadas por falta de limpieza, y al respecto ha puntualizado que "las ratas y las cucarachas deciden entrar no solamente en el consultorio". "Dudo mucho que no haya este problema, que no exista en otro sitio de Cártama. Lo que quiere decir es que es un problema de salud pública responsabilidad del alcalde que no lo ataja", ha insistido.

Ha detallado que, según explican los epidemiólogos, hay que hacer una limpieza progresiva de las arquetas e incluso alguna obra en alguna de ellas "porque están mal hechas".

El delegado de la Junta ha añadido que la desratización del municipio es competencia del alcalde también. "Incluso podía habernos pedido ayuda a la Junta de Andalucía para intentar echarle una mano, pero no me consta que haya ninguna documentación del Ayuntamiento, del alcalde, en la Delegación Territorial pidiendo ayuda para desratizar el municipio, no me consta", han insistido.

Terrenos para un nuevo centro de salud en Cártama

Además de lo anterior, Bautista también ha acusado al alcalde de Cártama de "haber hecho todo lo posible por contaminar y alargar el proceso de la construcción del consultorio nuevo", y al respecto ha señalado que el primer emplazamiento que ofreció, ya lo había ofrecido a la Junta "cuando gobernaba el PSOE y no quiso hacerlo".

El delegado ha explicado que, aún así, al llegar los 'populares' a la Junta, asumieron la petición para el nuevo consultorio, pero cuando fueron a hacerlo, ha dicho que se encontraron con "nuestra sorpresa al año y pico cuando habíamos actualizado el proyecto, encontramos que el alcalde nos había propuesto hacerlo en un sitio no urbanizable", y, ha añadido, "nosotros no vamos a hacer nada ilegal".