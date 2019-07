Fustegueras recurre la adjudicación de la redacción del nuevo PGOU de Marbella

El estudio de arquitectura Territorio y Ciudad que dirige Manuel González Fustegueras, autor del PGOU de Marbella de 2010 que fue anulado por el Tribunal Supremo a finales de 2015, ha recurrido la adjudicación de la redacción del futuro planeamiento de la ciudad a la firma sevillana Buró4 en el mes de mayo. El Ayuntamiento mantiene suspendido el proceso hasta que se resuelva por parte del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, que cuenta con un plazo de dos meses para su resolución.

De las tres ofertas presentadas, la del estudio de Fustegueras había quedado en segunda posición, a solo cinco puntos de la presentada por Buró4. En tercer lugar, y con menor puntuación, quedó la oferta del estudio madrileño Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio, que también presentó alegaciones a la adjudicación.

El recurso presentado por Territorio y Ciudad, al que ha tenido acceso este periódico, solicita la nulidad de todo el proceso tras denunciar una serie de presuntas irregularidades en el mismo que deberán ser valoradas por el tribunal. En primer lugar, critica la ampliación del plazo de presentación de las ofertas en una semana apenas unas horas antes de su finalización, una decisión que considera “injustificada”.

Denuncia la ampliación del plazo entre otras posibles irregularidades en el proceso

“El proceso se inicia con una caprichosa ampliación de plazo decidida en el último día a menos de diez horas de su terminación con la única voluntad de permitir que empresas que no habían sido diligentes en la preparación de la documentación pudieran realizar ‘la mejor oferta posible’ en perjuicio de aquellas empresas que sí habían realizado sus deberes”, señala en el escrito.

Entre otros argumentos, señala además que el estudio ganador del concurso no presentó la mejor oferta económica ni tampoco elaboró el mejor diagnóstico de la situación urbanística de Marbella. Al mismo tiempo, añade que la adjudicataria no cuenta con un coordinador-director ni con un asesor jurídico con experiencia acreditada en Planes Generales de mayor de 100.000 habitantes. Es más, en este punto Fustegueras señala que la empresa sevillana no cuenta con ningún PGOU aprobado definitivamente exigido en el pliego.

Asimismo, denuncia “arbitrariedades” en el proceso de selección que también afectan a la fase de la evaluación de las ofertas y al acto de adjudicación por parte del tribunal. Y pone como ejemplo que a su estudio no se le valorara la experiencia del PGOU de Marbella por estar declarado nulo por sentencias de los tribunales, así como también la experiencia vinculada al PGOU de San Fernando (más de 50.000 habitantes), mientras que a la empresa sevillana sí se le habrían reconocido cinco puntos por la experiencia del equipo técnico en la redacción y elaboración del PGOU de Jaén, que también ha sido declarado nulo con sentencia firme por un tribunal, por lo que solicita que corrija la puntuación obtenida.