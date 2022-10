Genalguacil incorpora las obras de Isidoro Valcárcel, Elvira Amor y Alfonso Albacete a su colección

El proyecto de arte público donde la luz es protagonista se celebró el pasado fin de semana, en el que os artistas completaron sus intervenciones siguiendo el guion establecido y el Pueblo Museo ya suma nuevas piezas a su legado. “Ha sido una edición muy especial, seguiremos dando luz al mundo del arte y a los pueblos”, expresa el alcalde de Genalguacil, Miguel Ángel Herrera

Genalguacil Pueblo Museo suma una nueva edición de LUMEN y, de esa manera, aumenta su patrimonio artístico con las piezas de Isidoro Valcárcel Medina, Elvira Amor y Alfonso Albacete. Estos tres artistas pertenecientes a diferentes generaciones fueron los protagonistas durante el pasado fin de semana dentro de este proyecto de arte público coordinado por T20 Proyectos junto al Ayuntamiento de Genalguacil.Este acto fue clausurado con un recital de poesía a cargo del educador y poeta, recientemente instalado en el municipio, Dwight Stewart, quien entonó tres poemas (What to do, Mother’s Day y Selfie), relacionados con el proyecto lumínico englobados bajo el nombre ‘Light of Love’.

“Esto no es una obra de arte, sino un recuerdo de un forastero, de un visitante, de un artista”. Ese es el texto protagonista de los dibujos en papel que el artista Isidoro Valcárcel Medina, uno de los grandes maestros del arte conceptual en España, fue repartiendo durante su estancia en Genalguacil a todos las personas que se iba encontrando por las calles. Para su performance realizó 10 modelos diferentes e imprimió 50 ejemplares de cada uno, por lo que su objetivo fue distribuir los 500 a los transeúntes. “Estoy un poco harto del arte oficializado y me apetecía el arte urbano o circundante alejado de esa condición, abandono el acto de colocar una obra en un lugar y que los interesados vayan a verla, en ese sentido, el espectador no es más que una persona que pasa por la calle y se la encuentra”, expresa Valcárcel.

La abstracción de Elvira Amor, quien trabaja en un mundo de formas, ha generado un discurso idóneo para la ocasión. La joven artista ha creado una especie de sol amarillo pálido de aluminio con una forma semicircular que ha colocado en un muro de calle Álamos. “La pieza se construye a través de una arquitectura blanca, rodeada de un paisaje maravilloso cuyo fondo es la montaña. Esta escultura, situada a cuatro metros de altura, puede verse una vez te sumerges en el jardín de flores de la vecina Aurora, donde la arquitectura juega a favor de una pieza que contrasta con el paisaje”, explica Amor.