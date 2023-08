Inician la tramitación para recurrir por la vía judicial la caducidad de la concesión de la Eco Reserva de Ojén

La empresa que ha ostentado la concesión de la Eco Reserva de Ojén hasta que la Junta de Andalucía la dio por caducada el pasado mes de mayo, Andalucía Ecotour S. L., ha iniciado los trámites para recurrir la decisión de la Administración por la vía judicial, donde sus titulares continúan alimentando a diario a los más de 100 animales que habitan el espacio natural.

Así lo ha destacado el abogado de la asociación Cisneros, Alejandro Criado, que representa la defensa judicial de la empresa de forma altruista bajo el interés del colectivo de defender los recursos naturales.

El abogado ha señalado que ha iniciado la tramitación en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga presentando el “escrito de interposición”, que deberá de “admitir a trámite” el tribunal para continuar con la tramitación y presentar la pertinente “demanda” contra la resolución de caducidad de la concesión, en la que solicitará “medidas cautelares”.

Para ello, se servirá de un “informe pericial” que “justifica técnicamente que los incumplimientos son leves o inexistentes”, por los cuales la Junta de Andalucía dictó el cierre definitivo de la Eco Reserva de Ojén el pasado mes de mayo. El documento contempla así aspectos como la no existencia de una separación entre los animales y las personas en el paraje natural, alegando que “no hay incumplimiento porque está cerrado al público”.

Otros de los temas que aborda el informe es el incumplimiento señalado por la administración regional relativo al “vertido de aceites” derivado del arreglo de los coches, asegurando que se van a presentar “todas las facturas de los talleres” donde se han reparado los vehículos, así como la justificación de que la obra para la reconstrucción de un camino “sin pedir la autorización correspondiente”, valorando que es “leve” porque “es una cosa de un metro cuadrado lo que se reparó”.

En cuanto al incumplimiento planteado por la Junta de que la empresa no hacia un tratamiento de los residuos, principalmente de los envases y plásticos en los que vienen envueltos los alimentos que usan para abastecer a la fauna, el abogado ha señalado que se recicla y tiene un tratamiento claro”.

Estado de los animales

Por otro lado, ha señalado que se hará entrega de un informe veterinario en el que se destaca que “los animales están en muy buenas condiciones”, así como que “están bien alimentados”, al consumir “5.000 kilos de frutas y verduras al mes” el centenar de ejemplares.

La finalidad de la demanda es, según el abogado, “revocar el acuerdo de caducidad de la Junta de Andalucía y poder continuar con la actividad del concesionario”, dando “el uso público que está previsto en la concesión administrativa de la Eco Reserva”.

Criado ha valorado que “la Junta de Andalucía es excesivamente rigurosa, y en vez de colaborar, tiene una actitud contraria”, lamentando que es “excesivamente exigente con un particular que tiene un espacio natural protegido en mejores condiciones que en las que estaba cuando no había concesión”. De este modo, ha recordado que anteriormente “aquello era un desastre, los animales que había no estaban en buenas condiciones, había incendios o no estaban bien mantenidos”.

Así, ha puesto de relieve “la labor que hace el concesionario”, subrayando que “en lugar de estar poniendo multas, lo que debería es de valorar lo que está haciendo, generando un espacio nuevo y natural”. Por ello, ha abogado por que la administración “colabore con los particulares”, sobre todo para un “fin general” como es la Eco Reserva de Ojén.