Juanma Moreno pide a Interior que intensifique la investigación sobre del incendio de Pujerra

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha solicitado este sábado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y al Ministerio de Interior que intensifiquen la investigación sobre el origen del fuego declarado el pasado miércoles en Pujerra, que se encuentra desde este pasado viernes estabilizado, así como ha valorado que el incendio podría estar controlado y extinguido esta noche o mañana.

Así lo ha declarado el representante autonómico en una visita que ha realizado al municipio de Marbella, donde ha participado en la procesión al Santo Patrón de la ciudad, San Bernabé, que celebra esta semana sus fiestas locales.

Moreno ha señalado que sobre el terreno del incendio, que ha afectado a los municipios de Pujerra, Júzcar y Benahavís, “siguen trabajando 120 efectivos y hay 12 medios aéreos ahora mismo”, los cuales “están refrescando la zona para evitar que haya alguna recuperación” del fuego.

De este modo, el presidente en funciones ha indicado que “se ha avanzado mucho durante esta noche”, destacando que los trabajos de extinción de las llamas “han sido muy efectivos.

Así, Moreno ha valorado que “si todo fuese bien y no hubiera un cambio del viento ni ninguna cuestión desde el punto de vista atmosférico que cambiará las condiciones, lo normal es que a lo largo de esta noche o mañana esté absolutamente controlado, y por lo tanto, pasemos a la extinción completa del incendio”.

Por otro lado, ha recordado que “ya están todos los vecinos en sus casas, antes incluso los de la urbanización Montemayor, con lo cual todo el mundo ha recuperado esa normalidad de poder recuperar su espacio”, ha agregado.

Durante su intervención, Moreno ha solicitado a “los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y de una manera muy especial al Ministerio del Interior, que por favor intensifiquen la labor de investigación”. “Seguimos sin saber qué ocurrió el año pasado”, ha lamentado en relación al incendio de Sierra Bermeja declarado en septiembre de 2021, lo que ha supuesto en palabras del presidente en funciones

“la pérdida de uno de los pulmones más importantes que tenemos en la provincia de Málaga y una de las joyas desde el punto de vista medioambiental más importante que tenemos en España”, además de “la pérdida de una vida el año pasado de un bombero forestal y de unos bomberos que han sido heridos” en el incendio de Pujerra.

“Alguien tiene que pagar por esto”, ha aseverado Moreno, quien ha remarcado que “alguien tiene que pagar los millones de euros que nos hemos gastado de los dineros de los contribuyentes, alguien tiene que pagar la pérdida de masa forestal irreparable en 50 años y alguien tiene que pagar por la pérdida de una vida, en este caso de un bombero forestal”.

Por ello, el presidente en funciones de la Junta de Andalucía ha pedido al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil -que según ha apuntado “es la que está llevando la investigación”-, que “nos aporten alguna luz no ya sobre lo que ha pasado en este incendio, sino qué ha pasado en el del 2021”. “No ha pasado un año y no sabemos nada de las pesquisas y no conocemos quién o quiénes son los responsables de esta catástrofe que hemos sufrido especialmente”, ha remarcado en relación al fuego de Sierra Bermeja de septiembre del año anterior.

“Después de producirse un mismo incendio en una misma zona, y en un plazo menor de 12 meses, yo creo que necesitamos tener respuestas para saber qué está pasando”, ha señalado Moreno, al tiempo que ha solicitado a la Guardia Civil y a la Dirección General “celeridad para que conozcamos y demos con los responsables”.