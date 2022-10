Localizan a Aurora, la menor de 16 años que se escapó de un centro de menores en Málaga

Aurora, la menor de 16 años que escapó el pasado miércoles por la noche del centro de menores en el que permanecía -situado en la barriada de Ciudad Jardín, en la capital malagueña-, ha sido localizada. Según Silvia, su madre, ha regresado al domicilio familiar este jueves y "se encuentra bien".

El Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía retiró en febrero de este año la custodia a su progenitora y Aurora -la mayor de sus hijas- estaba teniendo problemas en el centro de menores en el residía. "Está mal psicológicamente", aseguraba su madre.

El pasado miércoles por la mañana, Silvia la acompañó a la Fiscalía de Menores y varios agentes la llevaron al centro. "Al mediodía llamé para confirmar que ya estaba allí porque yo me quedé con su móvil, pero me dijeron que estaban a la espera de que hiciera el ingreso", relata. Al día siguiente, jueves, volvió a llamar para comprobar que la niña había pasado la noche en el lugar cuando recibió la noticia. "Me dijeron que estaban poniendo una denuncia porque mi hija se había fugado con otra niña".

Desde entonces, Silvia y su pareja han vivido "un calvario". Sin embargo, confiesan que "la niña ya nos había advertido". "Ella nos había dicho varias veces que si volvía a ingresar en el centro se iba a ir y no íbamos a saber nada más de ella", señalaba la madre.

Al parecer, la menor se fugó con Laura, otra niña que residía en el centro aprovechando que les encargaron esa noche tirar la basura. Si bien, esta última apareció a las pocas horas, pero antes de despedirse Aurora le mandó un mensaje para su madre:"Dile que estoy bien y que no se preocupe, pero no voy a aparecer". Afortunadamente, la menor ha sido localizada este jueves, tras más de una semana desaparecida.