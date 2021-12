Margarita del Cid: "Torremolinos va a seguir siendo un municipio diverso y que presuma de serlo"

En plena celebración de las fiestas navideñas, el Ayuntamiento de Torremolinos conforma en estos momentos un nuevo gobierno liderado por la popular Margarita del Cid, que ha recuperado la Alcaldía para el PP tras más de 6 años de gobiernos de coalición socialista con una moción de censura que ha sido apoyada por Vox, Ciudadanos y los concejales no adscritos Nicolás de Miguel y Avelina González, que fue expulsada de Por Mi Pueblo después de secundar el procedimiento político. La regidora explica a Málaga Hoy en vísperas de Nochebuena, y con una apretada agenda entre reuniones, ruedas de prensa y la asunción de las primeras decisiones políticas; cómo afronta el nuevo Ejecutivo el rumbo de la Corporación municipal en este mandato que tendrá una duración aproximada de un año y medio, siendo el primero en el que una mujer toma el bastón de mando en la localidad costasoleña, y que se marca como el principal objetivo la reducción de la presión fiscal.

–En el Pleno de investidura celebrado el pasado 20 de diciembre dijo que ha cumplido su sueño de ser alcaldesa de la ciudad, ¿Cómo imaginó que iba a ser ese día y cómo ha sido finalmente?

–Lo he vivido con mucha intensidad. Evidentemente, yo creo que una moción de censura siempre implica muchísima intensidad y hay sentimientos que chocan de una Corporación que cambia de actores en su gobierno, pero han sido horas muy intensas desde el día 20 porque había muchas decisiones que tomar. Además, de cara a crear un nuevo equipo de gobierno, que eso yo ya lo tenía en mente, porque hay que enfrentarse a esto sabiendo una a lo que viene. También porque conozco a las personas que me acompañan y en función de sus capacidades y de lo que ellos son, y lo que me han demostrado durante todos estos años es que es gente que en la que puedo tener una confianza absoluta.

–¿Cómo ha vivido personalmente la asunción de la Alcaldía de Torremolinos?

–Yo ya lo dije, ha sido alcanzar un sueño.

–¿Y cómo lo ha celebrado con familiares, amigos y compañeros de partido?

–De momento no he podido celebrarlo. Mañana es Nochebuena y lo celebraré con mi familia, que creo que es con quien se celebra. El día 20 comí con los concejales en mi despacho unos bocadillos y unas pizzas, que fue algo que pedimos así, pero que nos supo a gloria a todos. Había tantas cosas que hacer, que no podíamos y de momento ni nos hemos reunido con motivo de las fiestas ni con motivo de celebrar este momento. Además, yo creo que quien nos conoce y sabe por qué estamos aquí, lo entenderá perfectamente. Nosotros somos hoy equipo de gobierno porque Torremolinos necesitaba más trabajo y más atención y sabemos que eso está por encima de las celebraciones.

–¿Cuáles van a ser los ejes o los pilares de su mandato?

–Ya he anunciado que estamos estudiando cómo rebajar la presión fiscal de los ciudadanos. Vamos a implementar un plan de choque en los distintos barrios con una especial atención a todas las zonas del municipio, y precisamente por eso hemos creado una nueva organización de la ciudad por barrios. Es muy importante que se entienda y se haga así para que el Ayuntamiento, que había dejado de ser desde mi punto de vista una administración cercana al ciudadano, sea una administración cercana pero calle a calle, y que la gente sepa que en su calle tiene a un concejal que se ocupa de los problemas, de las mejoras y de las consultas que se quieran hacer, con lo cual a corto plazo eso ya está funcionando .

–¿Cuándo se va a implementar el plan de choque?

–Estamos en estos momentos elaborándolo porque es integral, e implica a muchas delegaciones. Ahora mismo, los concejales están trabajando con los diferentes jefes de cada una de las áreas del Ayuntamiento y espero que en los primeros compases del nuevo año los ciudadanos de Torremolinos puedan notar ya la diferencia.

–¿Qué modelo de ciudad tiene el nuevo Gobierno para Torremolinos?

–El nuevo modelo de ciudad es seguir trabajando en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), una ciudad más sostenible y más verde y recuperar los espacios públicos, que están gravemente deteriorados. El modelo de ciudad hay que construirlo a medio plazo y primero tenemos que ocuparnos del corto plazo porque la imagen de Torremolinos ahora mismo es muy mejorable. Por lo que vamos a ocuparnos primero de lo urgente y del corto plazo y vamos a trabajar en el medio plazo también, que pasa por un Plan General nuevo y por un gobierno que trabaje y esté al servicio de los ciudadanos.

–¿Qué papel van a jugar los vecinos y los distintos colectivos en este desarrollo?

–Los ciudadanos y los colectivos tienen que decidir y compartir con nosotros el modelo que tenemos de ciudad, con lo cual también quiero tener un espacio para el diálogo con los distintos representantes de Torremolinos para que me ayuden y decidan de forma conjunta con su Ayuntamiento por dónde deben ir nuestros caminos, creo que eso es importante. Siempre he defendido que las mejores políticas se hacen desde la colaboración público-privada y eso lo voy a poner en marcha.

–La primera medida que ha anunciado es un plan de ajuste...

–El plan de ajuste está vigente, se accedió por parte del anterior equipo de gobierno para poder acceder a los Fondos de Ordenación del Estado para la negociación y el pago de la deuda, y no se está cumpliendo porque no se ha frenado el gasto público como se comprometió. Sin embargo, no se ha implementado además la zona azul. Ahora se va a subir la basura, y dijeron que iba a haber una disminución de los gastos públicos que no se ha producido, todo lo contrario, se han incrementado. Entonces, lo que dije es que vamos a estudiarlo y creo que no es el momento para la zona azul y para aumentar la presión fiscal sobre los ciudadanos de Torremolinos. No creo que sea este el momento, en el que todavía no nos hemos recuperado de la pandemia en un municipio especialmente afectado porque nuestra economía depende del turismo, con lo cual no es el momento de más presión fiscal y de que los ciudadanos tengan que pagar por unos servicios públicos que se están dando de forma muy deficiente. Y lo que hay que hacer es que esos gastos que el equipo de gobierno iba eliminar, que son gastos superfluos, que de verdad se eliminen y eso es lo que estoy analizando. Evidentemente, ya he anunciado que lo primero que se va a producir es un profundo recorte en el gasto político.

–El plan de ajuste presentado por el anterior gobierno para adherirse a los Fondos de Ordenación preveía recaudar ingresos a través de la zona azul...

–La zona azul no se ha puesto en marcha, tendría que llevar casi un año y no se ha hecho, pero sin embargo hay formas de obtener otros ingresos como es abrir un parking municipal en La Carihuela, que lleva 5 años cerrado y que está listo para abrirse y no se ha abierto. Es muy fácil que todo recaiga sobre el ciudadano, pero que cuando toca que cada uno haga los deberes no se hacen. Hay que estudiar cuál es la fórmula para que ese plan de ajuste no recaiga sobre los hombros de los ciudadanos porque el equipo de gobierno también tendría que haber recortado gastos y no lo ha hecho.

–¿Y aplicando esta reducción, cómo prevéis hacer frente al pago de la deuda?

–El pago de la deuda no depende de esto, depende de ir cumpliendo con los plazos que están aplazados, y eso nosotros no paramos de hacerlo.

–¿Cuáles van a ser los primeros impuestos que se van a bajar?

–He estado reunida con el concejal de Urbanismo para eliminar una tasa urbanística y estamos ultimando en qué términos podríamos eliminarla, y ya estamos avanzando en la eliminación de tasas superfluas que además son un freno para la ciudad, por lo que yo creo que la semana que viene ya podremos avanzar algo sobre eso y en un mes será efectiva la eliminación de la primera tasa.

–¿Podría avanzar cuál es?

–Estamos haciendo los estudios jurídicos, pero cuando lo tengamos, lo vamos a contar.

–Y los impuestos relativos a vía pública como el de terrazas, mercadillos, etc...

–Todas las ordenanzas se van a revisar para ver si hay alguna que se cobra de forma más efectiva para que haya ayudas para las familias, que eso es muy importante, y reducir la carga fiscal, que también es muy importante.

–¿En qué estado se encuentra la deuda con los proveedores?

–Pregunté al interventor, que tenía que hacer el cálculo del último trimestre, pero en el anterior estábamos en 211 días.

–¿Y qué plan tiene el nuevo equipo de gobierno para mejorar estas cifras?

–Para empezar, me han comunicado que hay un problema grave interno en el que hay algunos servicios que tardan mucho en tramitar las facturas, con lo cual, los concejales responsables de esos servicios están trabajando porque ya lo último no es que no haya dinero, sino que estén tardando mucho en tramitar las facturas. Esto es intolerable.

–¿Y cuál es la situación en la que el nuevo Ejecutivo local se ha encontrado las empresas municipales?

–En general muy mejorable, pero ya también estamos trabajando en eso y creo que los trabajadores municipales están agradeciendo el esfuerzo y el tener a responsables políticos que les atienden, que se ponen al teléfono y que dan soluciones.

–Respecto a la inyección de 600.000 euros anunciada para Litosa, el socialista Antonio Navarro ha declarado que ya estaba programada...

–No sé si el señor Navarro los tenía programados, pero lo primero que me dijeron los responsables de la sociedad municipal es que eso era necesario y que si no se hacía se ponía en riesgo. Si usted ha sido el responsable durante un año entero menos 10 días de una sociedad municipal y no ha presentado las cuentas, no ha liquidado las anteriores y los consejeros le han pedido reiteradamente que convoque a los órganos de gobierno de la sociedad y se ha negado a hacerlo, tenemos muchas dudas sobre si este señor habría transferido esos 600.000 euros, pero permítame que lo dude. Fundamentalmente porque con su indolencia y su falta de atención a la empresa ya la ha puesto en riesgo de disolución, lo que sería una guinda más de su mal hacer dentro de la empresa municipal.

–En materia urbanística, y tras la anulación del PGOU por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ¿Cómo encara el nuevo gobierno la gestión de este área?

–Yo estuve presente en la constitución de la Mesa Técnica para la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana conforme a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA). Esta mañana -por el jueves- hemos tenido una reunión donde han estado presentes también la delegada del Gobierno de la Junta y la delegada de Fomento. Con la entrada en vigor de la nueva LISTA, por parte de planeamiento ya se han dado los pasos para comenzar con la redacción del Plan y adaptar el PGOU de 2020 a ésta. Además, hemos recurrido en casación la anulación del Plan General porque es otra cosa que ha dejado sin hacer el anterior equipo de gobierno. También el concejal de Urbanismo y yo hemos tenido la ocasión de ir juntos a esa reunión y ya me ha estado poniendo al día sobre los procedimientos que hay en marcha y sobre cómo podemos agilizarlos y he dado las instrucciones oportunas para así hacerlo. Y la verdad, es que me sorprende porque hay muchos procedimientos que están parados y que no se sabe por qué.

–¿Qué alternativas se barajan para desarrollar la zona norte de la ciudad y qué importancia tiene la culminación del proyecto de centro comercial Intu Costa del Sol?

–Eso va a depender de lo que pase ahora mismo con los propietarios de esa zona, de cómo avance el planeamiento y así se apruebe y depende de muchos factores que en las próximas semanas se irán viendo.

–En cuestión de Igualdad, usted ya anunció en el Pleno de investidura que va a asumir personalmente la concejalía, ¿Qué cariz va a caracterizar la gestión de este área?

–El cariz es el que tiene Torremolinos, que es un sello propio y un municipio vanguardista, una vanguardia que no ha llegado con el gobierno del PSOE, y los que hemos nacido y crecido aquí lo sabemos. Yo lo he hecho porque creo que quien me conoce sabe cómo soy, sabe cómo me comporto y sabe cómo hago las cosas. Con lo cual, Torremolinos va a seguir siendo un municipio diverso y que presuma de serlo.

–¿Y qué políticas se plantea aplicar el nuevo equipo de gobierno para el colectivo LGTBI?

–En primer lugar, me voy a reunir con el colectivo LGTBI y le voy a pedir qué cosas se necesitan mejorar, y creo que me dirá como otros colectivos, que necesitan una ciudad más limpia, mejor mantenida y más segura porque eso se hace para todos los ciudadanos. Y sin ninguna duda, y con respecto a nuevos proyectos e ideas, este gobierno va a estar abierto siempre a todo lo que sea bueno para nuestro municipio y beneficie al interés general.

–¿Y qué impulso baraja dar el nuevo Ejecutivo local a proyectos como el ascensor panorámico del Parque de la Batería, la Casa María Barrabino, la Villa Deportiva ciudad de Torremolinos o la estación de tren?

–El impulso del trabajo, que es una novedad en Torremolinos.