Marín, seguro de que habrá un acuerdo en el Ayuntamiento de Mijas entre PP y Ciudadanos

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, se ha mostrado seguro de que en el Ayuntamiento del municipio malagueño de Mijas habrá un acuerdo entre PP y Ciudadanos antes del pleno de investidura de este viernes, aunque también ha apuntado la posibilidad de que no haya consenso.

Así, al ser cuestionado por el estado de las negociaciones, ha indicado que quien está al frente es el grupo municipal y la secretaria de Organización de Cs en Andalucía, Mar Hormigo, por lo que desconoce los términos de las mismas aunque sí ha confiado en que tras la reunión prevista este miércoles haya una decisión definitiva, emplazando a esta tarde o mañana.

"Estoy seguro de que va a haber acuerdo, igual que en Granada y muchísimos municipios porque los ayuntamientos tienen que funcionar; y los grupos políticos tenemos que dejar muchas veces al lado las personas e incluso los intereses de los partidos para mirar el interés de los ciudadanos", ha manifestado.

Mijas, ha recalcado, es una ciudad "importante" y ha abogado por un gobierno estable. La negociación existe únicamente, según Juan Marín con el PP. "De momento no hay más, hasta que no se cierre una puerta no se abre otra", ha apostillado.

Lo que sí ha dejado claro es que el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía mijeña sigue siendo Juan Carlos Maldonado, actual regidor en funciones. "Nadie entendería otra postura y espero que haya acuerdo para que siga siendo alcalde de Mijas", ha enfatizado.

Sobre la forma de gobierno, si el mandato completo o alternancia, el líder regional de Ciudadanos ha admitido que se han barajado "todas las posibilidades, la alternancia y la alcaldía para cuatro años". En este caso, desde el PP mijeño han desechado la posibilidad de alternar el gobierno local dos años cada formación.

Por otro lado, sobre la lectura de un manifiesto este miércoles por la regeneración en Ciudadanos en Málaga, Marín ha dicho que desconoce la existencia de dicha convocatoria, por lo que "valorarlo es complicado".

No obstante, ha indicado que dentro de Ciudadanos en Andalucía y en el conjunto de España "todo el mundo puede discrepar". "Si vienen a sumar, bienvenidos pero no lo sabía".

La denominada Plataforma por la Regeneración de Ciudadanos Málaga leerá este miércoles a las 20:30 horas un manifiesto junto al Teatro Romano de la capital malagueña a la que, según han indicado desde este colectivo, se prevé la asistencia de cargos públicos, afiliados, exafiliados y simpatizantes de la formación naranja.