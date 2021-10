El Obispado de Málaga niega que las joyas de la patrona de Sedella fueran robadas y dice que ya están en la iglesia

El Obispado de Málaga ha asegurado, ante el revuelo generado por la desaparición de dinero y joyas de la patrona de Sedella, Nuestra Señora de la Esperanza, que estaban en una caja fuerte, que esos objetos pertenecientes al ajuar de la virgen "no fueron sustraídas" y que actualmente están en la parroquia.

Así lo han manifestado desde el Obispado, tras conocerse la denuncia presentada ante la Guardia Civil por el alcalde de Sedella, Francisco Abolafio Rodríguez, contra el expárroco de la localidad, que se había ido hacía un mes, por la desaparición de dichas pertenencias.

Al respecto, desde el Obispado malagueño han indicado a través de un comunicado que las pertenencias se encuentran "actualmente depositadas en la parroquia de la localidad, bajo la custodia del señor cura párroco, dada su condición de bienes eclesiásticos".

Además, han señalado que "hechas las comprobaciones pertinentes, no se ha detectado falta de cantidad alguna de dinero en cuanto a las cantidades procedentes de donativos sometidas al control del señor cura párroco, y que han sido destinadas íntegramente a trabajos y tareas de mantenimiento de la parroquia y de la ermita".

Asimismo, han precisado que tras recibir una carta del alcalde con fecha del 11 de octubre, en la que manifestaba su preocupación por la supuesta desaparición, y recabada la información correspondiente, "el tema ha quedado resuelto satisfactoriamente y así se le ha comunicado al Ayuntamiento, mediante carta de fecha 18 de octubre".

Fue el nuevo párroco de Sedella el que descubrió que la caja fuerte ya no se encontraba a los pies de la patrona. Había sido extraía y cerrado el boquete que había dejado en la pared. Al principio, el alcalde no le dio importancia pensando que no contenía nada, pero algunos vecinos le advirtieron que había joyas de la Virgen y dinero.

El regidor lo comunicó al Obispado de Málaga al que dio 72 horas para que le explicase lo sucedido antes de poner la denuncia. No obstante, pese a que el Obispado comunicó al Ayuntamiento que ya habían aparecido. El alcalde reunió a los vecinos en asamblea y votaron continuar adelante con la denuncia al ex párroco.